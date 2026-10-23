वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में पिछले एक महीने में दो बड़े रन चेज देखने को मिले हैं। भारतीय क्रिकेट टीम ने 406 रन वेस्टइंडीज के खिलाफ 30 सितंबर 2026 को चेज करते हुए 20 साल बाद 400 प्लस रन चेज करने का रिकॉर्ड बनाया था। एक महीने के अंदर ही 430 रन चेज करते हुए श्रीलंका ने इतिहास रच दिया। अब श्रीलंका ने वनडे इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा 400 प्लस रन बनाने के मामले में ऑस्ट्रेलिया की बराबरी कर ली है।

वहीं भारतीय क्रिकेट टीम इस मामले में नंबर 1 पर है। इंग्लैंड ने भी 22 अक्टूबर 2026 (गुरुवार) को श्रीलंका के खिलाफ 429 रन बनाए और सबसे ज्यादा 400 प्लस रनों के मामले में साउथ अफ्रीका की बराबरी कर ली है। भारत ने वनडे इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा 9 बार 400 प्लस का स्कोर बनाया है। इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका 8-8 बार ऐसा करके दूसरे स्थान पर हैं।

श्रीलंका ने अपने वनडे इंटरनेशनल करियर में तीसरी बार 400 प्लस का स्कोर बनाया और ऑस्ट्रेलिया की बराबरी कर ली। ऑस्ट्रेलियाई टीम ने वनडे करियर में कुल 3 बार 400 प्लस रनों का स्कोर बनाया है। जबकि न्यूजीलैंड 2 और वेस्टइंडीज-जिम्बाब्वे ने 1-1 बार वनडे में ऐसा किया है।

वनडे इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा बार 400+ का स्कोर बनाने वाली टीम

9 : भारत

भारत 8 : इंग्लैंड

इंग्लैंड 8 : साउथ अफ्रीका

साउथ अफ्रीका 3 : ऑस्ट्रेलिया

ऑस्ट्रेलिया 3 : श्रीलंका

श्रीलंका 2 : न्यूजीलैंड

न्यूजीलैंड 1 : वेस्टइंडीज

वेस्टइंडीज 1 : जिम्बाब्वे

श्रीलंका ने दर्ज की ऐतिहासिक जीत

इंग्लैंड ने पाकिस्तान में खेली जा रही ट्राई सीरीज के तीसरे मुकाबले में पहले खेलते हुए 50 ओवर में 4 विकेट पर 429 रन बनाए थे। हैरी ब्रूक ने 202 रन की बेहतरीन पारी खेली थी। उनके अलावा टॉम बैंटन 50, जो रूट 69 और विल जैक्स ने 66 रन की पारी खेली थी। जवाब में श्रीलंकाई टीम ने 49.5 ओवर में 8 विकेट खोकर 430 रन का लक्ष्य हासिल किया और जीत दर्ज की। श्रीलंका के लिए पवन रत्नायके ने 130 रन की पारी खेली। वहीं अविष्का फर्नांडो, दासुन शनाका ने 97-97 और जनिथ लियानगे ने 27 गेंद पर नाबाद 61 रन की पारी खेली।

एक दिन में दो रिकॉर्ड चेज: श्रीलंका ने भी रचा इतिहास, 430 रन चेज करते हुए इंग्लैंड को हराया, टीम इंडिया का रिकॉर्ड टूटा

श्रीलंका ने इंग्लैंड के खिलाफ मौजूदा ट्राई सीरीज के तीसरे वनडे मुकाबले में 430 रन का लक्ष्य सफलतापूर्व हासिल करते हुए इतिहास रच दिया। वनडे इंटरनेशनल इतिहास का यह दूसरा सबसे सफल रन चेज है। श्रीलंका ने टीम इंडिया का रिकॉर्ड तोड़ा है। क्लिक करें और पढ़ें पूरी खबर





