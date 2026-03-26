आईपीएल 2026 का आगाज 28 मार्च से होगा और 31 मई तक यह लीग जारी रहेगी। उसके बाद टीम इंडिया 14 जून से अपने मिशन 2027 यानी वनडे वर्ल्ड कप 2027 की तैयारी शुरू कर देगी। अभी भारत के जून 2026 से जनवरी 2027 तक 20 वनडे मैचों का कार्यक्रम नजर आ रहा है। इस दौरान टीम इंडिया को कुल छह टीमों का सामना करना है। यानी टीम इंडिया का आने वाला सीजन रोमांच से भरा होगा क्योंकि फैंस को दिग्गज रोहित शर्मा और विराट कोहली लगातार मैदान पर नजर आने वाले हैं।

आईपीएल के तुरंत बाद टीम इंडिया वनडे वर्ल्ड कप की तैयारियां शुरू कर देगी। वर्ल्ड कप 2027 साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया की संयुक्त मेजबानी में अक्टूबर-नवंबर 2027 में खेला जाएगा। इसके लिए अभी तक जो टीम इंडिया का कार्यक्रम नजर आ रहा है, वह काफी व्यस्त लग रहा है। फिलहाल भारतीय टीम के अगले 15 वनडे मैचों का कार्यक्रम सामने आ चुका है, वहीं इसी बीच होने वाली भारत की एक विदेशी सीरीज (न्यूजीलैंड दौरे) का जल्द ही ऐलान होगा।

आईपीएल 2026 के बाद किन टीमों से वनडे सीरीज खेलेगा भारत?

भारतीय टीम आईपीएल 2026 के बाद सबसे पहले जून में अफगानिस्तान के खिलाफ तीन मैचों की घरेलू वनडे सीरीज खेलेगी। उसके बाद टीम इंग्लैंड के दौरे पर तीन वनडे खेलेगी। फिर वेस्टइंडीज की टीम भारत का दौरा करेगी और तीन वनडे मैच खेले जाएंगे। इसी बीच न्यूजीलैंड का भी भारत को दौरा करना है और पांच वनडे मैच खेलने हैं। इसके बाद श्रीलंका और फिर जिम्बाब्वे के खिलाफ भारत को 3-3 वनडे मैचों की सीरीज खेलनी है। इसमें से बस न्यूजीलैंड सीरीज का शेड्यूल आना बाकी है।

आईपीएल 2027 के बाद भारत की वनडे सीरीज का शेड्यूल

भारत बनाम अफगानिस्तान

पहला वनडे: 14 जून, धर्मशाला (दोपहर 1.30 बजे)

14 जून, धर्मशाला (दोपहर 1.30 बजे) दूसरा वनडे: 17 जून, लखनऊ (दोपहर 1.30 बजे)

17 जून, लखनऊ (दोपहर 1.30 बजे) तीसरा वनडे: 20 जून, चेन्नई (दोपहर 1.30 बजे)

भारत बनाम इंग्लैंड

पहला वनडे: 14 जुलाई, बर्मिंघम (शाम 6.30 बजे, IST)

14 जुलाई, बर्मिंघम (शाम 6.30 बजे, IST) दूसरा वनडे: 16 जुलाई, कार्डिफ (शाम 6.30 बजे, IST)

16 जुलाई, कार्डिफ (शाम 6.30 बजे, IST) तीसरा वनडे: 19 जुलाई, लंदन, लॉर्ड्स (शाम 4.30 बजे, IST)

भारत बनाम वेस्टइंडीज

पहला वनडे: 27 सितंबर, तिरुवनंतपुरम (दोपहर 2 बजे)

27 सितंबर, तिरुवनंतपुरम (दोपहर 2 बजे) दूसरा वनडे: 30 सितंबर, गुवाहाटी (दोपहर 2 बजे)

30 सितंबर, गुवाहाटी (दोपहर 2 बजे) तीसरा वनडे: 3 अक्टूबर, न्यू चंडीगढ़ (दोपहर 2 बजे)

भारत बनाम न्यूजीलैंड

पांच वनडे मैचों की सीरीज का शेड्यूल आना बाकी

भारत बनाम श्रीलंका

पहला वनडे: 13 दिसंबर, दिल्ली (दोपहर 2 बजे)

13 दिसंबर, दिल्ली (दोपहर 2 बजे) दूसरा वनडे: 16 दिसंबर, बेंगलुरु (दोपहर 2 बजे)

16 दिसंबर, बेंगलुरु (दोपहर 2 बजे) तीसरा वनडे: 19 दिसंबर, अहमदाबाद (दोपहर 2 बजे)

भारत बनाम जिम्बाब्वे

पहला वनडे: 3 जनवरी 2027, कोलकाता (दोपहर 2 बजे)

3 जनवरी 2027, कोलकाता (दोपहर 2 बजे) दूसरा वनडे: 6 जनवरी 2027, हैदराबाद (दोपहर 2 बजे)

6 जनवरी 2027, हैदराबाद (दोपहर 2 बजे) तीसरा वनडे: 9 जनवरी 2027, मुंबई (दोपहर 2 बजे)

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आईपीएल 2026 के दूसरे चरण का शेड्यूल जारी हो गया है। दूसरे चरण में कुल 50 मुकाबले 13 अप्रैल से 24 मई तक खेले जाएंगे। इससे पहले शुरुआती 20 मैचों का शेड्यूल सामने आया था। अभी प्लेऑफ का शेड्यूल आना बाकी है। क्लिक करें और पढ़ें पूरी खबर