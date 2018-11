विश्वकप के लिहाज से बेहद अहम माने जाने वाले मुकाबले को ध्यान में रखते हुए टीम इंडिया विराट कोहली की अगुवाई में 15 नवंबर को ऑस्ट्रेलिया के लिए रवाना हो गई है। इस दौरे पर भारत को मेजबान देश के साथ हर फॉर्मेट में मुकाबले खेलने हैं। इसका आगाज 21 नवंबर को तीन टी-20 मैचों की सीरीज के पहले मुकाबले से होगा। ऐसे में इस दौरे पर रवाना होने से पहले टीम इंडिया मस्ती के मूड में नजर आई और सोशल मीडिया पर काफी तस्वीरें शेयर की जो सोशल मीडिया पर धमाल मचा रही हैं।

इस दौरे से पहले टीम इंडिया ने अपनी मेजबानी में वेस्टइंडीज को तीनों ही फॉर्मेट में शिकस्त दी है। ऐसे में विराट सेना का हौसला काफी ऊंचा है लेकिन फिर भी वो विदेशी धरती पर धमाकेदार जीत जरूर हासिल करना चाहेगी। इस दौरे पर जाने से पहले भारतीय कप्तान विराट कोहली ने कोच रवि शास्त्री की जमकर सराहना की थी और बताया था कि अगर ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों ने भड़काया तो उन्हें उनकी भाषा में ही जवाब मिलेगा।

Gangs here and we are ready to jet pic.twitter.com/CsCqm79Kl0 — Rohit Sharma (@ImRo45) November 16, 2018

Taking off to head down under pic.twitter.com/Z5ZuKmcIBZ — Krunal Pandya (@krunalpandya24) November 16, 2018

Exciting challenges ahead. Off to Australiawith the boys #TeamIndia pic.twitter.com/ZQtaGs1ERE — Kuldeep yadav (@imkuldeep18) November 16, 2018

खिलाड़ियों ने इस दौरे पर रवाना होने से पहले जमकर तैयारियां की हैं और ऐसे में कुछ शानदार तस्वीरें बताती हैं कि टीम इंडिया के हौसले कितने मजबूत हैं। बता दें कि तीन टी-20 मुकाबलों के बाद भारत को 6 दिसंबर से 4 टेस्ट मैचों की सीरीज भी खेलनी है, इसके बाद अगले साल यानी की जनवरी के महीने में टीम इंडिया तीन वनडे मुकाबलों में ऑस्ट्रेलिया के साथ भिड़ेगी।

