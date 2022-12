Team India: गौतम गंभीर ने उपकप्तान को ही किया टीम से बाहर, बताया कौन हो सकता है रोहित का बेस्ट पार्टनर

Gautam Gambhir ने एक बयान देते हुए कहा कि इशान किशन सभी बल्लेबाजों से आगे निकल आए हैं। इशान किशन को ही रोहित शर्मा के साथ ओपनिंग करना चाहिए।

Ishan Kishan को रोहित शर्मा के साथ करवाओ ओपनिंग (फोटो- ट्विटर)

