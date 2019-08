भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व सलामी बल्लेबाज और राष्ट्रीय चयनकर्ता वीबी चंद्रशेखर का गुरुवार रात चेन्नई में दिल का दौरा पड़ने के कारण निधन हो गया। मीडिया में आई खबरों की मानें तो पुलिस को उनके आत्महत्या करने का शक है। हालांकि, इस संबंध में कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है। जांच जारी है।

खबरों के मुताबिक, चंद्रशेखर के ऊपर वित्तीय देनदारी कुछ ज्यादा थी। आत्महत्या करने का यह भी एक कारण हो सकता है। तमिलनाडु के इस पूर्व बल्लेबाज का छह दिन बाद 58वां जन्मदिन था। उनके परिवार में पत्नी और दो बेटियां हैं।

चंद्रशेखर ने 1988 से 1990 के बीच 7 वनडे खेले थे। इनमें उन्होंने 88 रन बनाए थे। हालांकि, घरेलू स्तर पर उनका प्रदर्शन काफी शानदार रहा था। उन्होंने 81 मैचों में 4999 रन बनाए थे। इसमें नाबाद 237 रन उनका उच्चतम स्कोर रहा था। जब ग्रेग चैपल भारतीय टीम के कोच थे तब वे राष्ट्रीय कोच भी रहे। बाद के वर्षों में उन्होंने घरेलू क्रिकेट में कमेंट्री भी की। इसके अलावा वे आईपीएल में चेन्नई सुपरकिंग्स के क्रिकेट मैनेजर भी थे।

चंद्रशेखर के निधन पर भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) ने शोक व्यक्त किया है। बीसीसीआई ने अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा, ‘हम भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व ओपनर वीबी चंद्रशेखर के निधन की सूचना से दुखी हैं। हम उनके परिवार, मित्रों और प्रशंसकों के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त करते हैं।’ इसके अलावा अनिल कुंबले, हरभजन सिंह और सुरेश रैना समेत कई क्रिकेटरों ने भी ट्वीट कर दुख जताया है।

Terrible news…VB…too soon. Shocking! Heartfelt condolences to his family and friends. — Anil Kumble (@anilkumble1074) August 15, 2019

Very shocking to hear VB Chandrashekhar indian cricketer is no more.. very sad news .. very young to go.. rest in peace VB.. Big lose condolences to the family @CSKFansOfficial @ChennaiIPL @BCCI — Harbhajan Turbanator (@harbhajan_singh) August 15, 2019

Extremely sad & shocked to hear about the passing away of VB Chandrasekhar sir. His consistent efforts made it possible to set the right foundation of the CSK team. He always encouraged & believed in us since very beginning. My deepest condolences to the family. pic.twitter.com/g2mtq8wRos — Suresh Raina (@ImRaina) August 15, 2019

Wittiest Indian cricket team selector I have known VB Chandrasekar sir left us too soon #RIP #greatman — Irfan Pathan (@IrfanPathan) August 15, 2019

BCCI regrets to inform that former India opener VB Chandrasekhar is no more. Our heartfelt condolences to his family, friends and his fans. — BCCI (@BCCI) August 15, 2019

