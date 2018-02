Valentine Day 2018: जहीर खान ने वाइफ सागरिका संग मनाया पहला वेलेंटाइन, शेयर की खूबसूरत तस्वीर

भारतीय टीम के पूर्व तेज गेंदबाज जहीर खान ने वाइफ सागरिका संग 14 फरवरी को अपना पहला वेलेंटाइन मनाया। इसकी एक खूबसूरत तस्वीर जहीर खान ने अपने ट्विटर पर भी शेयर की, जिसे उनके फैंस ने काफी पसंद भी किया। दोनों ने नवंबर 2017 में कोर्ट मैरिज की थी। ‘चक दे गर्ल’ के नाम से फेमस हुई सागरिका को पहचान फिल्म ‘चक दे इंडिया’ फिल्म के बाद मिली। बॉलीवुड के अलावा सागरिका छोटे पर्दे पर फेयर फैक्टर, खतरों के खिलाड़ी सीजन 6 में नजर आ चुकी हैं। इसके अलावा अब तक सागिरका ने 5 हिंदी, एक मराठी और एक पंजाबी फिल्म में काम कर चुकी हैं।

जहीर खान ने विश्व कप में शानदार प्रदर्शन किया है। साल 2003 में टीम इंडिया उपविजेता रही और 2011 में भारतीय टीम ने विश्व खिताब पर कब्जा किया। विश्व कप के इतिहास में जहीर ने कुल 44 विकेट लिए। विश्व कप में सबसे ज्यादा विकेट लेने वालों में वह पांचवें पायदान पर रहे और भारतीयों में सबसे आगे हैं। जहीर ने साउथ अफ्रीका के पूर्व कप्तान ग्रीम स्मिथ, श्रीलंकाई दिग्गज कुमार संगकारा और सनथ जयसूर्या और ऑस्ट्रेलियाई सलामी बल्लेबाज रहे मैथ्यू हेडन को टेस्ट करियर में 10 से ज्यादा बार आउट किया।

अगर हम टेस्ट क्रिकेट में बाएं हाथ के तेज गेंदबाजों के विकेटों की बात करें तो जहीर तीसरे पायदान पर आते हैं। जहीर से आगे पाकिस्तान के महान तेज गेंदबाज वसीम अकरम (414) और श्रीलंका के चमिंडा वास (355) विकेट लेकर उनसे आगे हैं। इनके नाम टेस्ट क्रिकेट में 11वें नंबर पर बल्लेबाजी करते हुए 75 रन बनाने का रिकॉर्ड है।

Celebrating our first Valentine’s day as husband and wife with rare platinum. Happy Valentine’s wife!@sagarikavghatge @TruePlatinum950 @PlatinumEvara #PlatinumDaysOfLove pic.twitter.com/Zk7aIvfP1A

— zaheer khan (@ImZaheer) February 14, 2018