IND vs BAN: ऐसे खेलना है तो मत देखिए वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप FINAL के सपने, डिफेंसिव क्रिकेट से 145 रन बनाने में ही टीम इंडिया की फूली सांस

IND vs BAN Dhaka Test: बांग्लादेश के खिलाफ टीम इंडिया के लिए 145 रन का टारगेट 500 की तरह दिख रहा है। टीम 45 रन 4 विकेट गंवा चुकी है।

Mehidy Hasan in Dhaka Test: मेहदी हसन ढाका टेस्ट की दूसरी पारी में अबतक 3 विकेट ले चुके हैं। (फोटो – एपी)

