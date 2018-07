कुलदीप यादव ने की ‘भविष्यवाणी’, बताया कौन जीतेगा FIFA 2018, देखें VIDEO

भारत-इंग्लैंड के बीच इन दिनों वनडे सीरीज खेली जा रही है लेकिन इन क्रिकेटर्स पर भी फीफा विश्व कप का खुमार चढ़ा हुआ है। 12 जुलाई को दोनों टीमों के बीच तीन वनडे सीरीज का पहला मैच खेला गया, जिसमें भारत ने इंग्लैंड को 8 विकेट से मात दी। मुकाबले में चाइनामैन गेंदबाज कुलदीप यादव ने 25 रन देकर 6 विकेट झटके। मैच के बाद केएल राहुल से बात करते हुए कुलदीप यादव के बीच बातचीत हुई लेकिन क्रिकेट से हटकर फीफा पर, जिसमें कुलदीप ने अपनी फेवरेट टीम के बारे में भी बताया।

कुलदीप ने कहा, “विश्व कप की शुरुआत से पहले मैं ब्राजील को सपोर्ट कर रहा था। अब 15 को फाइनल मैच क्रोएशिया और फ्रांस के बीच है। मुझे लगता है कि फ्रांस बेहतरीन टीम है और विश्व कप यही टीम उठाएगी।”

क्रोएशिया ने दूसरे सेमीफाइनल मैच में इंग्लैंड को अतिरिक्त समय तक खिंचे मैच में 2-1 से मात देकर फीफा विश्व कप के 21वें संस्करण के फाइनल में जगह बनाई है। क्रोएशिया पहली बार फाइनल में पहुंचा है जहां उसका सामना रविवार को फ्रांस से होगा। वहीं इंग्लैंड शनिवार को तीसरे स्थान के मैच में बेल्जियम के सामने होगी। तय समय में मैच 1-1 से बराबरी पर खत्म हुआ था इस वजह से मैच अतिरिक्त समय में गया जहां 109वें मिनट में मारियो मांडुजुकिक ने गोल कर क्रोएशिया को जीत दिलाई।

क्रोएशिया के कोच ज्लातको डालिक ने अपनी टीम के कप्तान लुका मोड्रिक की तारीफ की है। कोच ने कहा कि मिडफील्डर मोड्रिक फीफा विश्व कप में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी होने के पुरस्कार के काबिल हैं। बता दें कि क्रोएशिया की राष्ट्रपति कोलिंडा ग्रैबर कित्रोविक मास्को के लुज्निीकी स्टेडियम में खेले जाने वाले फाइनल में शिरकत करेंगी।

