टीम इंडिया के क्रिकेटर गौतम गंभीर सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहते हैं, लेकिन हाल ही में उनका ट्विटर अकाउंट हैक कर लिया गया। हैकर ने पूर्व क्रिकेटर एडम गिलक्रिस्ट, माइकल क्लार्क, कुमार संगाकार समेत बॉलीवुड अभिनेत्री चित्रांगदा सिंह को भी मैसेज भेजे। हालांकि गंभीर को इस बात का जल्द ही पता चल गया, जिसके बाद उन्होंने इसके बार में जानकारी देते हुए ट्वीट किया।

गंभीर के इस ट्वीट का जवाब देते हुए कुमार संगकारा ने लिखा- धन्यवाद गौती! मुझे एक मैसेज मिला था, लेकिन भाग्यवश मुझे शक हो गया और मैंने वो लिंक नहीं खोला।

Thanks Gauti. I did get some DMs from you but luckily I had my suspicions. Hope everything is ok now.

— Kumar Sangakkara (@KumarSanga2) September 22, 2018