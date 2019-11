भारत-बांग्लादेश के बीच तीन मैचों की टी20 सीरीज का आखिरी और निर्णायक मुकाबला 10 नवंबर को नागपुर में खेला जाना है। इसको लेकर दोनों ही टीमें अभ्यास के दौरान जमकर पसीना बहा रही हैं। वहीं, टीम इंडिया के कुछ खिलाड़ियों ने इसमें से वक्त निकालकर भारतीय वायुसेना के पायलट समूह से खास मुलाकात की। इसकी तस्वीर सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रही है, जिसमें भारतीय खिलाड़ी युसेना की सूर्यकिरण एरोबैटिक टीम से मुलाकात करते दिख रहे हैं।

तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि वायुसेना के पायसट लाल जर्सी में दिख रहे हैं। वहीं, टीम इंडिया के कोच रवि शास्त्री टीम के सलामी बल्लेबाज शिखर धवन, विकेटकीपर ऋषभ पंत और मनीष पांडे भी इस तस्वीर में नजर आ रहे हैं। खबरों की मानें तो टीम के खिलाड़ियों ने करीब एक घंटे का वक्त सेना के साथ बिताया। इस मौके पर एरोबैटिक दल ने मुख्य कोच रवि शास्त्री को स्मारिका भेंट की। वायुसेना के ये पायलट यहां ‘एयर फेस्ट 2019 के लिए मौजूद थे।

Such a lovely afternoon here in Nagpur as #TeamIndia caught up with the Suryakiran Aerobatic Team of the Indian Air Force @Suryakiran_IAF #suryakiran pic.twitter.com/kOXpVT8FvL

— BCCI (@BCCI) November 9, 2019