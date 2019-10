रांची में खेले गए तीसरे टेस्ट मैच में टीम इंडिया ने पारी और 202 रन से साउथ अफ्रीका को हराया। इसके साथ ही भारत ने तीन मैचों की टेस्ट सीरीज में 3-0 से कब्जा भी जमा लिया है। भारतीय खिलाड़ियों के इस दमदार प्रदर्शन की तारीफ हर ओर हो रही है। गेंदबाजी हो या बल्लेबाजी विराट सेना ने बेजोड़ प्रदर्शन करते हुए मेहमान टीम को पस्त कर दिया। इस जीत के बाद कोच रवि शास्त्री अति उत्साही नजर आए और उन्होंने कुछ ऐसा कह दिया जिसके चलते अब वो सुर्खियों में आ गए हैं।

दरअसल, मैच समाप्त होने के बाद उन्होंने गेंदबाजों की तारीफ करते हुए कहा कि हमने हमेशा 20 विकेट लेने पर जोर दिया है। वहीं, पिच पर बात करते हुए रवि शास्त्री बोले कि, ‘भाड़ में गया पिच, हमें पिच से फर्क नहीं पड़ता चाहे वह मुंबई की पिच हो, जोहांसबर्ग की पिच हो या मेलबर्न की पिच हो।’ इसके साथ ही रवि शास्त्री ने रोहित शर्मा की जमकर तारीफ की और कहा कि उन्होंने जिस तरह से समय लेकर बल्लेबाजी की वो सराहनीय है। बता दें कि भारत ने पहली बार साउथ अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज क्लीन स्विप की है।

