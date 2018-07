भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली ने एक फोटो अपने ट्विटर अकाउंट पर शेयर की है। इसके साथ ही उन्होंने लिखा “सबसे रोमांचक फीलिंग आपके साथियों के साथ देश का प्रतिनिधित्व करने के लिए आते वक्त होती है। फैंस का जुनून एक प्रकार की ऊर्जा बनाता है, जिसे समझाया नहीं जा सकता है।” भारतीय टीम इन दिनों इंग्लैंड दौरे पर है। जहां उसे 3 टी20, 3 वनडे और 5 टेस्ट मैचों की सीरीज खेलनी है।

भारत ने मैनचेस्टर में खेले गए पहले मैच में जीत हासिल कर तीन टी-20 मैचों की सीरीज में इंग्लैंड पर 1-0 की बढ़त ले ली है। दूसरे मैच में दोनों टीमें सोफिया गार्डन्स में शुक्रवार को आमने-सामने होंगी। भारत इस मैच को जीत सीरीज पर कब्जा जमाना चाहेगा तो मेजबान के पास यह मैच वापसी का मौका है। पिछले मैच में भारत ने जिस तरह का प्रदर्शन किया था उसी को दोहराती है तो इंग्लैंड का वापसी का अरमान ठंड़ा पड़ जाएगा।

The most exciting feeling is walking out with your team mates to represent your country. The passion of fans creates a kind of energy that can’t be explained.

