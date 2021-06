भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली ने साल 2019 में कहा था कि वह पूरी तरह से शाकाहारी हो गए हैं। कोहली के मुताबिक, उन्होंने 2018 से ही मीट, दूध और अंडा खाना पूरी तरह से छोड़ दिया है। हालांकि, हाल ही में इंस्टाग्राम पर सवाल-जवाब सेशन के दौरान उन्होंने बताया कि अंडा उनके डाइट प्लान का अहम हिस्सा है। उनके इस खुलासे के बाद सोशल मीडिया पर बवाल मच गया है। कुछ लोगों ने सवाल किया है कि भारतीय कप्तान अगर अंडा खाते हैं तो फिर वह खुद को शाकाहारी क्यों बताते हैं।

दरअसल, कुछ दिन पहले विराट कोहली ने इंस्टाग्राम पर AMA (Ask Me Anything मुझसे कुछ भी पूछिए) सेशन आयोजित किया था। इसमें कई सारे फैंस के सवालों के जवाब दिए थे। इस सेशन के दौरान ही एक फैन ने उनसे उनकी डाइट के बारे में पूछा था। जवाब में कोहली ने कहा, ‘ढेर सारी सब्जियां, कुछ अंडे, 2 कप कॉफी, दाल, क्विनोआ, ढेर सारा पालक। डोसे (Dosa) से प्यार है। हालांकि, यह सब सीमित मात्रा में लेता हूं।’ कोहली के डाइट में अंडे को शामिल देखने के बाद ही यह विवाद शुरू हुआ। इसी जवाब के आधार पर लोगों ने ट्विटर पर भारतीय कप्तान पर जमकर निशाना साधा।

एक यूजर ने लिखा, ‘कोहली का दावा है कि वह Vegan हैं, लेकिन उन्होंने अपने ताजा AMA में बताया है कि उनकी डाइट में अंडा भी शामिल है। यही बात मुझे परेशान कर रही है।’ एक यूजर ने विराट कोहली को ट्रोल करते हुए लिखा, ‘शाकाहारी कोहली ने अब इस बात की पुष्टि कर दी है कि अंडे मांसाहारी के तहत नहीं आते हैं। विराट कोहली और ज्यादा ताकत मिले।’

अक्टूबर 2019 में कोहली ने खुद को बताया था पूर्ण शाकाहारी एथलीट

Saw game changers on Netflix. Being a vegetarian athlete has made me realise what I have believed all these years regarding diet was a myth. What an amazing documentary and yes I’ve never felt better in my life after I turned vegetarian. — Virat Kohli (@imVkohli) October 23, 2019

vegan kohli just confirms that eggs not come under non-veg, more power to you king — . (@sanket7262) May 29, 2021

Hi @imVkohli , probably 2-3 years back I heard you in one of the interviews that you are vegan ? Then what’s that egg doing in your diet ? pic.twitter.com/IbUU94tWYz — Ankit Singh (@Ankit123singh) May 29, 2021

Virat Kohli claims he is a vegan but in his latest AMA, he said his diet includes eggs. That’s bothering me. — Jagruti (@JagrutiPotphode) May 30, 2021

‘Vegan’ Virat Kohli reveals he has eggs in his diet — Damy / Beardy Sir Stan (@Bittruth1) May 31, 2021

So Kohli is egg wala vegetarian — Sachi (@Sachi_here) May 29, 2021

Bro vegan hona phir bhi thik hai but eating vegan eggs is a new low @imVkohli — k. (@sandhuxk) May 29, 2021

एक यूजर ने लिखा, ‘इसका मतलब है कि कोहली अंडा खाने वाले शाकाहारी हैं।’ एक अन्य यूजर ने लिखा, ‘हे विराट कोहली… आपको अंडा, चिकन या अन्य मांसाहारी खाना जो भी खाना हो खाओ, लेकिन कृपया वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में निराश नहीं करना।’ बता दें कि वेगन डाइट में केवल उन्हीं खाद्य पदार्थों को शामिल किया जाता है जो पूरी तरह से प्राकृतिक हों और जो उत्पाद जानवरों से जुड़े हुए नहीं हों।