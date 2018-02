विराट कोहली की बल्लेबाजी की मुरीद हुईं ये दो पाकिस्तानी महिला प्लेयर्स, पढ़ें क्या कहा…

साउथ अफ्रीका के खिलाफ विराट कोहली ने बल्ले से जमकर रन बरसाए। कोहली ने वनडे सीरीज में 558 रन बनाए। इसके साथ ही वह द्विपक्षीय सीरीज में सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज भी बन गए। कोहली ने इस मैच में कुछ शानदार पुल शॉट लगाए। मेजबान टीम के गेंदबाज बार-बार उन्हें शॉर्ट गेंद दे रहे थे जिसका कोहली ने माकूल जबाव दिया। कोहली की बैटिंग का पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में भी काफी बोलबाला है। पाकिस्तान की महिला क्रिकेटर तक उनकी मुरीद हो गई हैं, जिनमें कैनथ इम्तियाज और सईदा नैन आबिदी का नाम शुमार है।

साउथ अफ्रीका के खिलाफ विराट ने करियर का 35वां शतक ठोका। उन्होंने 96 गेंदों का सामना करते हुए 19 चौके और 2 छक्कों के साथ नाबाद 129 रन बनाए। कोहली का शतक देख कैनथ इम्तियाज ने ट्वीट करते हुए लिखा, ‘सच में शानदार बल्लेबाज…’ वहीं सईदा नैन आबिदी ने भी तारीफ करते हुए ट्वीट किया, ‘बतौर बल्लेबाज बेहद ध्यान के साथ खेलने वाला… 35वां शतक… बिल्कुल अद्भुत बल्लेबाजी… वह प्रतिभाशाली हैं।

So focussed and concentrated as a batsman!

100 number 35! Absolutely amazing batting !! He is a Genius!!@imVkohli #INDvSA

