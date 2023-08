Asia Cup:अश्विन को चुनना था? सवाल पर सुनील गावस्कर भड़के, कहा – टीम पसंद नहीं तो मैच मत देखिए

सुनील गावस्कर ने कहा कि वर्ल्ड कप में टॉप-4 में इंडिया है तो बाकी 3 कोई भी हो फर्क नहीं पड़ता।

स्पिन गेंदबाज रविचंद्रन अश्विन।

एशिया कप के लिए टीम इंडिया का चयन सोमवार को हो गया। रोहित शर्मा की अगुआई वाली टीम में रविचंद्रन अश्विन को नहीं चुना गया। इसे लेकर लिटिल मास्टर सुनील गावस्कर से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि टीम का चयन जब भी होता है तो बातें होने लगती हैं कि इन्हें नहीं चुना तो उन्हें नहीं चुना। हमेशा विवाद पैदा किया जाता है। सुनील गावस्कर ने यह भी कहा कि टीम किसी को पसंद नहीं है तो मैच मत देखिए। ये सबकी टीम है। इसको क्यों नहीं लिया उसको क्यों नहीं लिया। ये सब बातें बंद होनी चाहिए। एशिया कप के लिए टीम इंडिया के चयन के बाद एक यूट्यूब चैनल पर बातचीत में सुनील गावस्कर से अश्विन को लेकर सवाल हुआ। इसपर उन्होंने कहा, “बहुत ऐसे खिलाड़ी हैं वो सोचेंगे कि वो थोड़े से अनलकी हैं पर जो भी है ये हमारी टीम हो गई है। अभी अश्विन-बश्विन की बातें ही मत करिए न। हमारी जो टीम है उसे बैक करें। इनको क्यों नहीं लिया उनको क्यों नहीं लिया? ये गलत सोच है।” मैच मत देखिए हमेशा कहीं न कहीं कंट्रोवर्सी करते रहते हैं। आप इसे छोड़िए। ये टीम सेलेक्ट हो गई है वो टीम हो गई है। आपको अगर पसंद नहीं है तो मैच मत देखिए। इनको लेना है उनको लेना है, ऐसी बातें मुझे नहीं चाहिए। ये हमारी नहीं हम सबकी टीम है। इसको क्यों नहीं लिया उसको क्यों नहीं लिया। ये सब बातें बंद।” Also Read Asia Cup: संजू सैमसन को क्यों नहीं मिली टीम इंडिया में जगह? सुनील गावस्कर ने बताई वजह टॉप-4 में इंडिया है तो बाकी से फर्क नहीं पड़ता सुनील गावस्कर से यह भी सवाल हुआ कि आपकी वर्ल्ड कप की टॉप 4 टीमें कौन सी हैं? उन्होंने कहा, “देखिए मैं तो इंडिया बोलूंगा। बाकी के तीन कोई भी हो मुझे फर्क नहीं पड़ता। उन 4 में इंडिया है तो बाकी के 3 कोई भी हों फर्क नहीं पड़ता। एशिया कप के लिए चुनी गई टीम इंडिया की बात करें तो केएल राहुल और श्रेयस अय्यर की वापसी हुई है। तिलक वर्मा नए चेहरे हैं। प्रसिद्ध कृष्णा और शार्दुल ठाकुर को भी मौका मिला है।

