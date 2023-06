IND vs WI: वेस्टइंडीज दौरे के लिए भारतीय टीम की हुई घोषणा, अजिंक्य रहाणे बने उपकप्तान, पुजारा की छुट्टी

वेस्टइंडीज दौरे के लिए टीम इंडिया का ऐलान कर दिया गया है।

बीसीसीआई ने वेस्टइंडीज दौरे पर टेस्ट और वनडे सीरीज के लिए भारतीय क्रिकेट टीम की घोषणा कर दी है। (सोर्स- ट्विटर/@BCCI)

India tour of West Indies 2023: भारतीय क्रिकेट टीम को जुलाई में वेस्टइंडीज दौरे पर जाना है जिसके लिए टीम इंडिया की टेस्ट और वनडे टीम का ऐलान कर दिया गया है। टीम इंडिया को वेस्टइंडीज में दो टेस्ट, तीन वनडे और पांच टी20 मैचों की सीरीज खेलनी है। टेस्ट और वनडे टीम की कप्तानी रोहित शर्मा ही करेंगे जबकि अजिंक्य रहाणे को टेस्ट टीम का उपकप्तान बनाया गया है जबकि वनडे टीम के उप-कप्तान हार्दिक पांड्या हैं। टेस्ट टीम में विकेटकीपर के तौर पर केएस भरत को कायम रखा गया है जबकि इशान किशन टीम में दूसरे विकेटकीपर के रूप में रखे गए हैं। टेस्ट टीम से चेतेश्वर पुजारा को बाहर कर दिया गया है जबकि यशस्वी जयसवाल को टीम में मौका दिया गया है। वहीं तेज गेंदबाज मो. शमी को आराम दिया गया है जबकि मुकेश कुमार और नवदीप सैनी टीम का हिस्सा बने हैं। इसके अलावा जयदेव उनादकट को भी टीम में रखा गया है जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के लिए इंग्लैंड दौरे पर गए थे। ऋतुराज गायकवाड़ को भी इस दौरे के लिए टेस्ट टीम में जगह दी गई है। उमेश यादव को भी टेस्ट टीम से बाहर कर दिया गया है। वनडे टीम की बात करें तो इस टीम की कप्तानी भी रोहित शर्मा की करेंगे और संजू सैमसन की टीम में वापसी हुई है। संजू को वनडे टीम में बतौर विकेटकीपर-बल्लेबाज मौका दिया गया है जबकि दूसरे विकल्प इशान किशन होंगे। वनडे टीम में भी मुकेश कुमार को शामिल किया गया है जबकि उमरान मलिक को भी वेस्टइंडीज के खिलाफ सीरीज के लिए भारतीय टीम में मौका दिया गया है। जयदेव उनादकट की भी वनडे टीम में लंबे अरसे के बाद वापसी हुई है तो वहीं मो. शमी को वनडे सीरीज के लिए आराम दिया गया है। ऋतुराज गायकवाड़ भी वनडे टीम में वापसी करने में सफल रहे हैं। भारत की टेस्ट टीम रोहित शर्मा (कप्तान), शुभमन गिल, ऋतुराज गायकवाड़, विराट कोहली, यशस्वी जयसवाल, अजिंक्य रहाणे (उप कप्तान), केएस भरत (विकेटकीपर), इशान किशन (विकेटकीपर), रविचंद्रन अश्विन, रविंद्र जडेजा, शार्दुल ठाकुर, अक्षर पटेल , मोहम्मद सिराज, मुकेश कुमार, जयदेव उनादकट, नवदीप सैनी। भारत की वनडे टीम रोहित शर्मा (कप्तान), शुभमन गिल, ऋतुराज गायकवाड़, विराट कोहली, सूर्यकुमार यादव, संजू सैमसन (विकेटकीपर), इशान किशन (विकेटकीपर), हार्दिक पंड्या (उप कप्तान), शार्दुल ठाकुर, रविंद्र जडेजा, अक्षर पटेल, युजवेंद्र चहल, कुलदीप यादव, जयदेव उनादकट, मोहम्मद सिराज, उमरान मलिक, मुकेश कुमार। NEWS – India’s squads for West Indies Tests and ODI series announced.



TEST Squad: Rohit Sharma (Capt), Shubman Gill, Ruturaj Gaikwad, Virat Kohli, Yashasvi Jaiswal, Ajinkya Rahane (VC), KS Bharat (wk), Ishan Kishan (wk), R Ashwin, R Jadeja, Shardul Thakur, Axar Patel, Mohd.… pic.twitter.com/w6IzLEhy63 — BCCI (@BCCI) June 23, 2023 India’s ODI Squad: Rohit Sharma (Capt), Shubman Gill, Ruturaj Gaikwad, Virat Kohli, Surya Kumar Yadav, Sanju Samson (wk), Ishan Kishan (wk), Hardik Pandya (VC), Shardul Thakur, R Jadeja, Axar Patel, Yuzvendra Chahal, Kuldeep Yadav, Jaydev Unadkat, Mohd. Siraj, Umran Malik, Mukesh… pic.twitter.com/PGRexBAGFZ — BCCI (@BCCI) June 23, 2023

