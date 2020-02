न्यूजीलैंड के दौरे पर गई टीम इंडिया ने धमाकेदार अंदाज में आगाज करते हुए 5 मैचों की टी20 सीरीज अपने नाम कर ली। इसके बाद अब दोनों टीमों के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज खेली जानी है, जिसका पहला मैच 5 फरवरी से होना है। इसके बाद दो मैचों की टेस्ट सीरीज भी खेली जाएगी। इस टेस्ट सीरीज के लिए टीम इंडिया ने अपनी टीम की घोषणा कर दी है।

टी20 सीरीज के आखिरी मैच में चोट के चलते वनडे और टेस्ट सीरीज से टीम के सलामी बल्लेबाज रोहित शर्मा बाहर हो गए हैं। उनकी जगह वनडे में मयंक अग्रवाल तो टेस्ट में शुभमन गिल का नाम शामिल किया गया है। केएल राहुल के फॉर्म को देखते हुए चर्चा थी कि उन्हें रोहित के अनफिट होने के बाद बतौर सलामी बल्लेबाज टीम में शामिल किया जाएगा। लेकिन, उन्हें टीम में जगह नहीं दी गई है। इसको लेकर सोशल मीडिया पर फैंस तरह-तरह की प्रतिक्रिया दे रहे हैं।

NEWS : Rohit Sharma has been ruled out of the upcoming ODI and the Test series against New Zealand.

Mayank Agarwal has been named as his replacement in the ODI squad. #NZvIND #TeamIndia pic.twitter.com/AUMeCSNfWQ

— BCCI (@BCCI) February 4, 2020