Team India Schedule 2023: वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल, एशिया कप, वनडे वर्ल्ड कप, जानें – साल 2023 में टीम इंडिया का शेड्यूल

Indian Cricket in 2023: साल 2023 में टीम इंडिया 8 टेस्ट, 18 वनडे और 17 टी20 मैच खेलेगी। इस साल वनडे वर्ल्ड कप भी भारत के मेजबानी में ही होगा।

टी20 वर्ल्ड कप 2022 में टीम इंडिया। (फोटो- बीसीसीआई)

