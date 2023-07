रोते हुए संन्यास का ऐलान करने वाले तमीम इकबाल ने 1 दिन बाद ही लिया यू टर्न, पीएम शेख हसीना से मिलने के बाद बदला फैसला

बांग्लादेश के बल्लेबाज व कप्तान तमीम इकबाल ने गुरुवार को इंटरनेशनल क्रिकेट से अपने रिटायरमेंट की घोषणा की थी और एक दिन बाद ही उन्होंने अपनी रिटायमेंट वापस ले ली।

बांग्लादेश क्रिकेट टीम के बल्लेबाज तमीम इकबाल (सोर्स-एपी फोटो)

Tamim Iqbal retirement: बांग्लादेश क्रिकेट टीम से सीनियर बल्लेबाज और वनडे टीम के पूर्व कप्तान तमीम इकबाल ने पूरे गाजे-बाजे के साथ गुरुवार 6 जुलाई 2023 को इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायमेंट की घोषणा की थी। हालांकि, अब एक दिन बाद ही यानी शुक्रवार को उन्होंने रिटायमेंट वापस ले लिया। कमाल की बात यह है कि उनके रिटायरमेंट की घोषणा के बाद लिटन दास को टीम का कप्तान बनाया था। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि क्या उन्हें फिर से टीम की कमान मिलेगी? तमीम इकबाल बांग्लादेश के लिए वनडे टीम की कप्तानी कर रहे थे तो वहीं लिटन दास टेस्ट टीम की कमान संभाल रहे थे। लिटन दास को शुक्रवार को ही बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (BCB) ने टीम का कप्तान बनाया था। तमीम इकबाल ने बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना से मिलने के बाद अपने रिटायरमेंट का फैसला वापस लिया। तमीम ने शुक्रवार दोपहर को पीएम से मुलाकात की थी। भारत में होने वाले एकदिवसीय विश्व कप में बांग्लादेश के अभियान शुरू होने से तीन महीने पहले तमीम इकबाल ने अचानक संन्यास की घोषणा कर सबको चौंका दिया था। पहले भी कई खिलाड़ी ले चुके हैं रिटायरमेंट से वापसी क्रिकेट के इतिहास में ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है कि किसी खिलाड़ी ने रिटायमेंट लेकर फिर वापस लिया है पाकिस्तानी क्रिकेटर इमरान खान, शाहिद अफरीदी, अंबाती रायुडू जैसे क्रिकेटर भी इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायमेंट लेने के बाद वापसी की थी। तमीम के मामले में उनके देश की प्रधानमंत्री ने हस्तक्षेप किया और उन्होंने रिटायमेंट का फैसला पलट दिया। गुरुवार को तमीम ने एक प्रेस कांफ्रेंस के जरिए इसकी घोषणा की थी और अपनी रिटायमेंट की घोषणा करते हुए वह रो पड़े थे। लिटन दास ने चौंकाने वाला फैसला बताया तमीम इकबाल के रिटायरमेंट के बाद जब लिटन दास को वनडे टीम की कमान सौंपी गई थी तब उन्होंने इसे एक बेहद चौंकाने वाला फैसला बताया था। लिटन दास ने कहा था कि उन्हें या उनकी टीम के किसी भी खिलाड़ी को इस तरह की उम्मीद नहीं थी, लेकिन यह उनका फैसला था और हम सभी इसका सम्मान करते हैं। तमीम इकबाल इस वक्त अफगानिस्तान के खिलाफ चल रहे तीन मैचों की वनडे सीरीज में टीम की कप्तानी कर रहे थे और पहले वनडे के ठीक बाद उन्होंने संन्यास का ऐलान किया था।

