Tamim Iqbal Retires: तमीम इकलाब ने इंटरनेशनल क्रिकेट को कहा अलविदा, रिटायरमेंट की घोषणा कर लगे फूट-फूट कर रोने

बांग्लादेश के बाएं हाथ के ओपनर बल्लेबाज तमीम इकबाल ने 34 साल की उम्र में इंटरनेशनल क्रिकेट को अलविदा कह दिया। उन्होंने 15 साल तक बांग्लादेश के लिए खेला।

बांग्लादेश के बल्लेबाज तमीम इकबाल (सोर्स-एपी फोटो)

बांग्लादेश क्रिकेट टीम ओपनर बल्लेबाज तमीम इकबाल ने इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट की घोषणा कर दी। बाएं हाथ के इस 34 वर्षीय बल्लेबाज ने प्रेस कांफ्रेंस के जरिए अपनी रिटायमेंट की घोषणा की। रिटायमेंट की घोषणा करते समय वो अपनी भावनाओं पर काबू नहीं रख पाए और फूट-फूट कर रोते हुए नजर आए। साल 2007 में उन्होंने बांग्लादेश के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट में डेब्यू किया था और साल 2023 में उन्होंने अपना आखिरी मैच इस टीम के लिए खेला। उन्होंने 15 साल तक बांग्लादेश क्रिकेट की सेवा की और 34 साल की उम्र में इंटरनेशनल क्रिकेट को हमेशा का लिए अलविदा कह दिया। तमीम इकबाल ने इंटरनेशनल क्रिकेट में 15,205 रन बनाए थे जबकि कुल 25 शतक तीन क्रिकेट के प्रारूपों में जड़े थे। तमीम ने बांग्लादेश के लिए 15 साल तक खेला क्रिकेट तमीम इकबाल ने बांग्लादेश के लिए 15 साल तक इंटरनेशनल क्रिकेट खेला और उन्होंने अपने इंटरनेशनल क्रिकेट करियर की शुरुआत 9 फरवरी 2007 को जिम्बाब्वे के खिलाफ हरारे में किया था। वहीं उन्होंने अपना आखिरी मुकाबला अफगानिस्तान के खिलाफ 5 जुलाई 2023 को खेला। हालांकि वनडे वर्ल्ड कप 2023 से ठीक पहले उनका इस तरह से रिटायमेंट लेना बांग्लादेश टीम के लिए एक बड़ा झटका जरूर है क्योंकि वो लगातार वनडे प्रारूप में इस टीम का हिस्सा थे। टेस्ट क्रिकेट में भी वो अपनी टीम के लिए खेल रहे थे सिर्फ टी20 प्रारूप में वो साल 2020 के बाद से टीम से बाहर चल रहे थे। तमीम ने बांग्लादेश के लिए 15 साल तक खेला क्रिकेट 70 टेस्ट मैचों में 5134 रन बनाए थे जिसमें उन्होंने 10 शतक लगाया था और बेस्ट स्कोर उनका 206 रन रहा था। इसके अलावा वनडे क्रिकेट में भी उन्होंने 241 मैचों में 8313 रन बनाए थे। वनडे में उन्होंने 14 शतक लगाए थे और उनका बेस्ट स्कोर 158 रन रहा था। वहीं टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट करियर में भी उन्होंने एक शतक लगाया था। इस प्रारूप में उन्होंने 78 मैचों में 1758 रन बनाए थे और उनका बेस्ट स्कोर नाबाद 103 रन रहा था। लिस्ट ए क्रिकेट की 298 मैचों में उन्होने 10, 785 रन बनाए थे जबकि फर्स्ट क्लास क्रिकेट के 104 मैचों में उन्होंने 7945 रन बनाए थे। एशिया कप में एक हाथ से की थी बल्लेबाजी साल 2018 के एशिया कप में तमीम इकबाल ने हाथ में गंभीर चोट लगने के बावजूद एक हाथ से बल्लेबाजी की थी। इकबाल को सुरंग लकमल की गेंद पर चोट लग गई थी और इसके बाद वो रिटायर हर्ट हो गए थे। हालांकि इसके बाद वो 47वें ओवर में फिर से मैदान पर लौटे, तब उनका एक हाथ बिलकुल काम नहीं कर रहा था, लेकिन इसके बाद उन्होंने एक हाथ से बल्लेबाजी की थी। Also Read Rinku Singh: रिंकू सिंह ने अहम पारी खेल टीम को मुश्किल घड़ी से उबारने का किया प्रयास, तिलक वर्मा ने भी दिखाया दम

