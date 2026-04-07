आईसीसी टी20 विश्व कप 2026 विवाद के दौरान ‘‘भावनाओं में न बहें, 10 साल पिछड़ जाएंगे’’ बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (बीसीबी) को ऐसी चेतावनी देने वाले पूर्व कप्तान तमीम इकबाल अब खुद बोर्ड की कमान संभालने जा रहे हैं। बांग्लादेश सरकार ने नए चुनाव होने तक बोर्ड के दैनिक कामकाज को चलाने के लिए 11 सदस्यीय तदर्थ समिति का गठन किया और तमीम इकबाल को उसका प्रमुख बनाया।

ऐसे में अब सबकी नजरें इस पर हैं कि जो खिलाड़ी भावनाओं से ऊपर उठकर भविष्य को ध्यान में रखते हुए फैसले लेने की बात कर रहा था वह बतौर बीसीबी प्रमुख मैदान के बाहर उसी सोच को कैसे लागू करता है। तदर्थ इस समिति की जिम्मेदारी अगले 90 दिन के भीतर क्रिकेट बोर्ड के चुनाव करवाना है। 37 साल के तमीम इकबाल BCB ​के सबसे कम उम्र के प्रमुख हैं।

ये हैं तदर्थ समिति के सदस्य

तदर्थ समिति में बांग्लादेश के पूर्व कप्तान मिन्हाजुल अबेदिन और पूर्व क्रिकेटर तथा टीवी कमेंटेटर अथर अली खान शामिल हैं। समिति के अन्य सदस्य रशना इमाम, मिर्जा यासिर अब्बास, सैयद इब्राहिम अहमद, इसराफिल खसरू, तंजिल चौधरी, सलमान इस्फहानी, रफीकुल इस्लाम, फहीम सिन्हा हैं।

खेल वेबसाइट ईएसपीएनक्रिकइंफो की खबर के अनुसार, बांग्लादेश सरकार ने विवादों में घिरे अमीनुल इस्लाम बुलबुल की अगुआई वाले बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को भंग कर दिया और बांग्लादेश क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान तमीम इकबाल को BCB का प्रमुख नियुक्त किया।

यह फैसला पांच सदस्यीय जांच समिति की सिफारिशों के बाद लिया गया। इसी समिति ने पिछले साल अक्टूबर में हुए बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के चुनावों से जुड़े विभिन्न आरोपों की जांच की थी। सरकार की जांच समिति ने खेल मंत्रालय में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान अपनी सिफारिशें पेश कीं। इस दौरान उन्होंने BCB चुनावों के संबंध में अपनी जांच के नतीजों के बारे में विस्तार से जानकारी दी।

टी20 विश्व कप के दौरान हुए विवाद के कारण हटाए गए बुलबुल

समाचार एजेंसी पीटीआई ने बीसीबी के सूत्रों के हवाले से लिखा कि अमीनुल इस्लाम बुलबुल को मुख्य रूप से टी20 विश्व कप के दौरान हुए विवाद के कारण हटाया गया। उस समय तत्कालीन अंतरिम सरकार के सलाहकार आसिफ नजरुल ने अमीनुल इस्लाम बुलबुल को एक तरह से अपने काबू में कर लिया था और राष्ट्रीय टीम को इस वैश्विक प्रतियोगिता के लिए भारत जाने की अनुमति नहीं दी थी।

कट्टरपंथी नजरुल का भारत विरोधी था रुख

भारत-विरोधी कट्टरपंथी नजरुल का रुख यह था कि इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) से मुस्तफिजुर रहमान को हटाने के विरोध के तौर पर बांग्लादेश के टी20 विश्व कप के मुकाबलों को कोलकाता और मुंबई से हटाकर श्रीलंका में स्थानांतरित कर दिया जाए। इस पूरे मामले के दौरान अमीनुल इस्लाम बुलबुल केवल मूक दर्शक बने रहे। पिछले कुछ दिनों में अमीनुल इस्लाम बुलबुल के कारण बीसीबी के छह निदेशकों ने इस्तीफा दे दिया।

आईसीसी नहीं लगाएगी बीसीबी पर प्रतिबंध?

बांग्लादेश की राष्ट्रीय खेल परिषद (एनएससी) के निदेशक अमीनुल एहसान के अनुसार, बीसीबी के मौजूदा बोर्ड को भंग करने और तदर्थ समिति गठित करने के फैसले की सूचना इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (आईसीसी) को दे दी गई है। हालांकि, आईसीसी के नियम बोर्ड के मामलों में सरकार या किसी बाहरी संस्था के हस्तक्षेप की मंजूरी नहीं देते, लेकिन फिर भी इस बात की संभावना कम ही है कि यह वैश्विक संस्था बीसीबी पर प्रतिबंध लगाएगी क्योंकि एनएससी द्वारा चुनाव कराने के लिए समय सीमा पहले ही घोषित की जा चुकी है।

डेविड वॉर्नर सिडनी में शराब पीकर गाड़ी चलाने के मामले में फंस गए हैं। सिडनी पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर मामला दर्ज किया है। अब सात मई 2026 को उनकी कोर्ट में पेशी होगी। पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें।