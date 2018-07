तमिलनाडु प्रीमियर लीग (TNPL) में 12वां मैच वीबी कांची वीरंस और डिंडीगुल ड्रैगन्स के बीच खेला गया, जिसमें ड्रैगन्स ने 7 विकेट से जीत दर्ज की। कांची भले ही इस मैच को हार गया लेकिन उसके गेंदबाज मोकित हरिहरन ने कुछ ऐसा किया, जिसे लंबे समय तक भुलाया नहीं जा सकेगा। मोकित ने मैच राइट आर्म बैट्समैन को बाएं हाथ, जबकि लेफ्ट हैंड बैट्समैन को दाएं हाथ से बॉल फेंकी। इस दौरान उन्होंने 4 ओवर में 8 की इकॉनमी से 32 रन दिए लेकिन कोई विकेट नहीं ले सके। हालांकि उन्हें इससे पहले शानदार बल्लेबाजी जरूर की थी।

क्रिकेट इतिहास में ग्राहम गूच (इंग्लैंड) और कामिंडु मेंडिस (श्रीलंका) भी इस तरह की गेंदबाजी कर चुके हैं। वहीं अक्षय कार्नेवार इस तरह का कारनामा करने वाले पहले भारतीय रहे हैं, जिन्होंने साल 2016 में विदर्भ की ओर से खेलते हुए ऐसा किया था। नियमों के मुताबिक कोई भी गेंदबाज एक ओवर में दोनों हाथों से गेंदबाजी कर सकता है। हां, इसके लिए उसे अंपायर को जरूर बताना होगा।

Yes. Believe what you are seeing. @sprite_india refreshing moment of the day. #TNPL2018 #NammaOoruNammaGethu pic.twitter.com/4RrgSBsMXW

— TNPL (@TNPremierLeague) July 22, 2018