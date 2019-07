इंडियन प्रीमियर लीग के 12वें सीजन में जोस बटलर को मांकड़िंग रन आउट करने वाले रविचंद्रन अश्विन तमिलनाडु प्रीमियर लीग में नए एक्शन में गेंदबाजी करते नजर आए। अश्विन तमिलनाडु प्रीमियर लीग में डिंडीगुल ड्रैग्नस के कप्तान हैं। सोमवार को डिंडीगुल ड्रैग्नस और मदुरै पैंथर्स के बीच मुकाबला था। मदुरै पैंथर्स ने टॉस जीता और गेंदबाजी का फैसला किया। तिरुनेवेली स्थित इंडिया सीमेंट कंपनी के मैदान पर हुए इस मैच में डिंडीगुल ड्रैग्नस ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 6 विकेट पर 182 रन बनाए।

लक्ष्य का पीछा करने उतरी मदुरै पैंथर्स की टीम 20 ओवर में 9 विकेट पर 152 रन ही बना पाई। हालांकि, अब मैच के नतीजे से ज्यादा चर्चा अश्विन के बॉलिंग एक्शन को लेकर हो रही है। गेंद को पीछे छिपा कर गेंदबाजी करने वाला उनका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। अश्विन ने इस मैच में 4 ओवर में 16 रन देकर 3 विकेट लिए। अश्विन ने पारी का अंतिम ओवर फेंका। मदुरै पैंथर्स को जीत के लिए इस ओवर में 32 रन बनाने थे। लेकिन अश्विन ने सिर्फ 2 रन दिए और 2 बल्लेबाजों को पवेलियन भी पहुंचाया।

अश्विन ने इसी ओवर में ‘मिस्ट्री बॉल’ की। वे रन अप लेने के बाद से गेंद फेंकने तक बॉल को अपने पीछे छिपाए रहे। इस दौरान उन्होंने बाएं हाथ से भी कोई प्रतिक्रिया नहीं की। उन्होंने इस गेंद फेंकी जैसे हवा में किसी गुब्बारे को छोड़ा जाता है। उनकी इस ‘मिस्ट्री बॉल’ को बल्लेबाज भी समय रहते समझ नहीं पाया और उसने हवाई शॉट खेल दिया। नतीजा उसे कैच आउट होकर पवेलियन की राह पकड़नी पड़ी। डिंडीगुल की टूर्नामेंट में यह लगातार दूसरी जीत रही। बता दें कि कुछ दिन पहले अश्विन ने बिना हिले-डुले बाएं हाथ से गेंदबाजी करते देखे थे। तब भी उनके प्रशंसक आश्चर्यचकित रह गए थे।

