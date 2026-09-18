टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में आखिरी गेंद तक मुकाबला पहुंचना अपने आप में रोमांच की गारंटी होता है, लेकिन जब लक्ष्य का पीछा कर रही टीम पारी की आखिरी गेंद पर जीत दर्ज करती है तो मैच का रोमांच और बढ़ जाता है। ऐसे मुकाबलों में बल्लेबाजों पर दबाव, एक-एक रन की अहमियत और आखिरी गेंद पर नतीजा तय होने का रोमांच देखने को मिलता है।
टी20I इतिहास में अब तक 71 बार ऐसा हुआ है, जब लक्ष्य का पीछा करने वाली टीम ने आखिरी गेंद पर जीत हासिल की है। इस सूची में श्रीलंका 5 बार के साथ सबसे आगे है। भारत, ऑस्ट्रेलिया और नामिबिया ने 4-4 बार, जबकि न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, नीदरलैंड्स, बांग्लादेश, पाकिस्तान, आयरलैंड, जिम्बाब्वे, हॉन्गकॉन्ग, घाना, स्विट्जरलैंड, कुक आइलैंड्स, जिब्राल्टर और केन्या ने 2-2 बार आखिरी गेंद पर मैच जीता है। बाकी टीमों ने एक-एक बार यह उपलब्धि अपने नाम की है।
नीचे टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में आखिरी गेंद पर लक्ष्य हासिल कर जीत दर्ज करने वाली टीमों की पूरी सूची दी गई है। इसमें न्यूजीलैंड की 2009 में भारत के खिलाफ जीत से लेकर सितंबर 2026 में केन्या की रवांडा के खिलाफ आखिरी गेंद पर हासिल की गई जीत तक के मुकाबले शामिल हैं।
आखिरी गेंद पर जीत — T20I इतिहास
|विजेता
|प्रतिद्वंद्वी
|लक्ष्य
|अंतर
|मैदान
|तारीख
|न्यूजीलैंड
|भारत
|150
|5w
|वेलिंगटन
|27 फरवरी 2009
|नीदरलैंड्स
|इंग्लैंड
|163
|4w
|लॉर्ड्स
|5 जून 2009
|श्रीलंका
|भारत
|164
|5w
|ग्रॉस आइलेट
|11 मई 2010
|इंग्लैंड
|ऑस्ट्रेलिया
|158
|1w
|एडिलेड
|12 जनवरी 2011
|बांग्लादेश
|आयरलैंड
|141
|2w
|बेलफास्ट
|21 जुलाई 2012
|नीदरलैंड्स
|बांग्लादेश
|129
|1w
|द हेग
|26 जुलाई 2012
|इंग्लैंड
|भारत
|178
|6w
|वानखेडे
|22 दिसंबर 2012
|पाकिस्तान
|वेस्ट इंडीज
|153
|2w
|किंग्सटाउन
|27 जुलाई 2013
|श्रीलंका
|बांग्लादेश
|121
|3w
|चटगांव
|14 फरवरी 2014
|भारत
|ऑस्ट्रेलिया
|198
|7w
|सिडनी
|31 जनवरी 2016
|ऑस्ट्रेलिया
|दक्षिण अफ्रीका
|205
|5w
|जोहान्सबर्ग
|6 मार्च 2016
|श्रीलंका
|ऑस्ट्रेलिया
|169
|5w
|मेलबर्न
|17 फरवरी 2017
|श्रीलंका
|ऑस्ट्रेलिया
|174
|2w
|जीलॉन्ग
|19 फरवरी 2017
|भारत
|बांग्लादेश
|167
|4w
|कोलंबो (RPS)
|18 मार्च 2018
|भारत
|वेस्ट इंडीज
|182
|6w
|चेन्नई
|11 नवंबर 2018
|आयरलैंड
|नीदरलैंड्स
|183
|1w
|अल अमेरात
|17 फरवरी 2019
|ऑस्ट्रेलिया
|भारत
|127
|3w
|विशाखापट्टनम
|24 फरवरी 2019
|क़तर
|कुवैत
|204
|3w
|दोहा
|6 जुलाई 2019
|पाकिस्तान
|बांग्लादेश
|125
|5w
|मिरपुर
|22 नवंबर 2021
|स्विट्जरलैंड
|फ्रांस
|158
|1w
|वांटा
|25 जुलाई 2022
|भारत
|पाकिस्तान
|160
|4w
|मेलबर्न
|23 अक्टूबर 2022
|ऑस्ट्रेलिया
|भारत
|223
|5w
|गुवाहाटी
|28 नवंबर 2023
|ज़िम्बाब्वे
|आयरलैंड
|148
|1w
|हरारे
|7 दिसंबर 2023
|श्रीलंका
|ज़िम्बाब्वे
|144
|3w
|कोलंबो (RPS)
|14 जनवरी 2024
|ऑस्ट्रेलिया
|न्यूजीलैंड
|216
|6w
|वेलिंगटन
|21 फरवरी 2024
|ज़िम्बाब्वे
|अफगानिस्तान
|145
|4w
|हरारे
|11 दिसंबर 2024
|एस्टोनिया
|माल्टा
|203
|4w
|मार्सा
|6 मई 2025
|वेस्ट इंडीज
|पाकिस्तान
|134
|2w
|लॉडरहिल
|2 अगस्त 2025
|जर्सी
|स्कॉटलैंड
|134
|1w
|द हेग
|11 जुलाई 2025
|नामीबिया
|दक्षिण अफ्रीका
|135
|4w
|विंडहॉक
|11 अक्टूबर 2025
|बहरीन
|क़तर
|188
|5w
|दोहा
|14 फरवरी 2026
|घाना
|मलावी
|99
|2w
|अक्रा
|25 मार्च 2026
|नामीबिया
|स्कॉटलैंड
|187
|4w
|विंडहॉक
|18 अप्रैल 2026
|केन्या
|बहरीन
|149
|1w
|नैरोबी
|1 अगस्त 2026
|केन्या
|रवांडा
|140
|2w
|रवांडा
|9 सित 2026
जोस बटलर ने रचा इतिहास, टी20 में बने दुनिया के नंबर 1 बल्लेबाज, पहले किसी ने नहीं हासिल किया यह मुकाम
जोस बटलर ने टी20 क्रिकेट में अपने 15 हजार रन पूरे कर लिए हैं। श्रीलंका के खिलाफ मौजूदा सीरीज के दूसरे टी20 में इंग्लैंड के ओपनर ने 30 रन बनाते हुए यह उपलब्धि हासिल की और ऐसा करने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज बने। (पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें)