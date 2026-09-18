टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में आखिरी गेंद तक मुकाबला पहुंचना अपने आप में रोमांच की गारंटी होता है, लेकिन जब लक्ष्य का पीछा कर रही टीम पारी की आखिरी गेंद पर जीत दर्ज करती है तो मैच का रोमांच और बढ़ जाता है। ऐसे मुकाबलों में बल्लेबाजों पर दबाव, एक-एक रन की अहमियत और आखिरी गेंद पर नतीजा तय होने का रोमांच देखने को मिलता है।

टी20I इतिहास में अब तक 71 बार ऐसा हुआ है, जब लक्ष्य का पीछा करने वाली टीम ने आखिरी गेंद पर जीत हासिल की है। इस सूची में श्रीलंका 5 बार के साथ सबसे आगे है। भारत, ऑस्ट्रेलिया और नामिबिया ने 4-4 बार, जबकि न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, नीदरलैंड्स, बांग्लादेश, पाकिस्तान, आयरलैंड, जिम्बाब्वे, हॉन्गकॉन्ग, घाना, स्विट्जरलैंड, कुक आइलैंड्स, जिब्राल्टर और केन्या ने 2-2 बार आखिरी गेंद पर मैच जीता है। बाकी टीमों ने एक-एक बार यह उपलब्धि अपने नाम की है।

नीचे टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में आखिरी गेंद पर लक्ष्य हासिल कर जीत दर्ज करने वाली टीमों की पूरी सूची दी गई है। इसमें न्यूजीलैंड की 2009 में भारत के खिलाफ जीत से लेकर सितंबर 2026 में केन्या की रवांडा के खिलाफ आखिरी गेंद पर हासिल की गई जीत तक के मुकाबले शामिल हैं।

T20I रिकॉर्ड

आखिरी गेंद पर जीत — T20I इतिहास

2009 से 2026 तक | 71 मैच | 38 देश
कुल मैच
71
2009-2026 के बीच
सर्वाधिक जीत
5
श्रीलंका
सबसे बड़ा लक्ष्य
223
ऑस्ट्रेलिया ने भारत से (2023)
भारत (जीत/हार)
4/5
आखिरी गेंद के मैच
श्रीलंका
5
ऑस्ट्रेलिया
4
भारत
4
ज़िम्बाब्वे
4
नामीबिया
4
न्यूजीलैंड
2
नीदरलैंड्स
2
इंग्लैंड
2
पाकिस्तान
2
बांग्लादेश
2
घाना, केन्या, HK
2+
अन्य (28 देश)
1-1
साल-दर-साल मैचों की संख्या (2009-2026)
09-10
3
2011-12
6
2013-14
4
2015-16
5
2017-18
4
2019-21
10
2022-23
16
2024-25
15
2026
9
भारत की जीत (4)
भारत vs ऑस्ट्रेलिया
7 विकेट से जीत
लक्ष्य: 198 | सिडनी | 31 जनवरी 2016 | T20I #489
भारत vs बांग्लादेश
4 विकेट से जीत
लक्ष्य: 167 | कोलंबो (RPS) | 18 मार्च 2018 | T20I #662
भारत vs वेस्ट इंडीज
6 विकेट से जीत
लक्ष्य: 182 | चेन्नई | 11 नवंबर 2018 | T20I #710
भारत vs पाकिस्तान
4 विकेट से जीत
लक्ष्य: 160 | मेलबर्न | 23 अक्टूबर 2022 | T20I #1842
भारत की हार (5)
न्यूजीलैंड vs भारत
5 विकेट से हार
लक्ष्य: 150 | वेलिंगटन | 27 फरवरी 2009 | T20I #85
श्रीलंका vs भारत
5 विकेट से हार
लक्ष्य: 164 | ग्रॉस आइलेट | 11 मई 2010 | T20I #173
इंग्लैंड vs भारत
6 विकेट से हार
लक्ष्य: 178 | वानखेडे | 22 दिसंबर 2012 | T20I #294
ऑस्ट्रेलिया vs भारत
3 विकेट से हार
लक्ष्य: 127 | विशाखापट्टनम | 24 फरवरी 2019 | T20I #748
ऑस्ट्रेलिया vs भारत
5 विकेट से हार
सबसे बड़ा लक्ष्य: 223 | गुवाहाटी | 28 नवंबर 2023 | T20I #2372
विजेता प्रतिद्वंद्वी लक्ष्य अंतर मैदान तारीख
न्यूजीलैंडभारत1505wवेलिंगटन27 फरवरी 2009
नीदरलैंड्सइंग्लैंड1634wलॉर्ड्स5 जून 2009
श्रीलंकाभारत1645wग्रॉस आइलेट11 मई 2010
इंग्लैंडऑस्ट्रेलिया1581wएडिलेड12 जनवरी 2011
बांग्लादेशआयरलैंड1412wबेलफास्ट21 जुलाई 2012
नीदरलैंड्सबांग्लादेश1291wद हेग26 जुलाई 2012
इंग्लैंडभारत1786wवानखेडे22 दिसंबर 2012
पाकिस्तानवेस्ट इंडीज1532wकिंग्सटाउन27 जुलाई 2013
श्रीलंकाबांग्लादेश1213wचटगांव14 फरवरी 2014
भारतऑस्ट्रेलिया1987wसिडनी31 जनवरी 2016
ऑस्ट्रेलियादक्षिण अफ्रीका2055wजोहान्सबर्ग6 मार्च 2016
श्रीलंकाऑस्ट्रेलिया1695wमेलबर्न17 फरवरी 2017
श्रीलंकाऑस्ट्रेलिया1742wजीलॉन्ग19 फरवरी 2017
भारतबांग्लादेश1674wकोलंबो (RPS)18 मार्च 2018
भारतवेस्ट इंडीज1826wचेन्नई11 नवंबर 2018
आयरलैंडनीदरलैंड्स1831wअल अमेरात17 फरवरी 2019
ऑस्ट्रेलियाभारत1273wविशाखापट्टनम24 फरवरी 2019
क़तरकुवैत2043wदोहा6 जुलाई 2019
पाकिस्तानबांग्लादेश1255wमिरपुर22 नवंबर 2021
स्विट्जरलैंडफ्रांस1581wवांटा25 जुलाई 2022
भारतपाकिस्तान1604wमेलबर्न23 अक्टूबर 2022
ऑस्ट्रेलियाभारत2235wगुवाहाटी28 नवंबर 2023
ज़िम्बाब्वेआयरलैंड1481wहरारे7 दिसंबर 2023
श्रीलंकाज़िम्बाब्वे1443wकोलंबो (RPS)14 जनवरी 2024
ऑस्ट्रेलियान्यूजीलैंड2166wवेलिंगटन21 फरवरी 2024
ज़िम्बाब्वेअफगानिस्तान1454wहरारे11 दिसंबर 2024
एस्टोनियामाल्टा2034wमार्सा6 मई 2025
वेस्ट इंडीजपाकिस्तान1342wलॉडरहिल2 अगस्त 2025
जर्सीस्कॉटलैंड1341wद हेग11 जुलाई 2025
नामीबियादक्षिण अफ्रीका1354wविंडहॉक11 अक्टूबर 2025
बहरीनक़तर1885wदोहा14 फरवरी 2026
घानामलावी992wअक्रा25 मार्च 2026
नामीबियास्कॉटलैंड1874wविंडहॉक18 अप्रैल 2026
केन्याबहरीन1491wनैरोबी1 अगस्त 2026
केन्यारवांडा1402wरवांडा9 सित 2026
स्रोत: ESPNcricinfo | 2009-2026 | 71 T20I मैच
जनसत्ता InfoGenIE

जोस बटलर ने रचा इतिहास, टी20 में बने दुनिया के नंबर 1 बल्लेबाज, पहले किसी ने नहीं हासिल किया यह मुकाम

जोस बटलर ने टी20 क्रिकेट में अपने 15 हजार रन पूरे कर लिए हैं। श्रीलंका के खिलाफ मौजूदा सीरीज के दूसरे टी20 में इंग्लैंड के ओपनर ने 30 रन बनाते हुए यह उपलब्धि हासिल की और ऐसा करने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज बने। (पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें)