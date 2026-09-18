टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में आखिरी गेंद तक मुकाबला पहुंचना अपने आप में रोमांच की गारंटी होता है, लेकिन जब लक्ष्य का पीछा कर रही टीम पारी की आखिरी गेंद पर जीत दर्ज करती है तो मैच का रोमांच और बढ़ जाता है। ऐसे मुकाबलों में बल्लेबाजों पर दबाव, एक-एक रन की अहमियत और आखिरी गेंद पर नतीजा तय होने का रोमांच देखने को मिलता है।

टी20I इतिहास में अब तक 71 बार ऐसा हुआ है, जब लक्ष्य का पीछा करने वाली टीम ने आखिरी गेंद पर जीत हासिल की है। इस सूची में श्रीलंका 5 बार के साथ सबसे आगे है। भारत, ऑस्ट्रेलिया और नामिबिया ने 4-4 बार, जबकि न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, नीदरलैंड्स, बांग्लादेश, पाकिस्तान, आयरलैंड, जिम्बाब्वे, हॉन्गकॉन्ग, घाना, स्विट्जरलैंड, कुक आइलैंड्स, जिब्राल्टर और केन्या ने 2-2 बार आखिरी गेंद पर मैच जीता है। बाकी टीमों ने एक-एक बार यह उपलब्धि अपने नाम की है।

नीचे टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में आखिरी गेंद पर लक्ष्य हासिल कर जीत दर्ज करने वाली टीमों की पूरी सूची दी गई है। इसमें न्यूजीलैंड की 2009 में भारत के खिलाफ जीत से लेकर सितंबर 2026 में केन्या की रवांडा के खिलाफ आखिरी गेंद पर हासिल की गई जीत तक के मुकाबले शामिल हैं।

T20I रिकॉर्ड आखिरी गेंद पर जीत — T20I इतिहास 2009 से 2026 तक | 71 मैच | 38 देश कुल मैच 71 2009-2026 के बीच सर्वाधिक जीत 5 श्रीलंका सबसे बड़ा लक्ष्य 223 ऑस्ट्रेलिया ने भारत से (2023) भारत (जीत/हार) 4/5 आखिरी गेंद के मैच टीम-वार भारत रिकॉर्ड टेबल सभी मैच 200+ लक्ष्य 1 विकेट से जीत श्रीलंका 5 ऑस्ट्रेलिया 4 भारत 4 ज़िम्बाब्वे 4 नामीबिया 4 न्यूजीलैंड 2 नीदरलैंड्स 2 इंग्लैंड 2 पाकिस्तान 2 बांग्लादेश 2 घाना, केन्या, HK 2+ अन्य (28 देश) 1-1 साल-दर-साल मैचों की संख्या (2009-2026) 09-10 3 2011-12 6 2013-14 4 2015-16 5 2017-18 4 2019-21 10 2022-23 16 2024-25 15 2026 9 भारत की जीत (4) भारत vs ऑस्ट्रेलिया 7 विकेट से जीत भारत vs बांग्लादेश 4 विकेट से जीत भारत vs वेस्ट इंडीज 6 विकेट से जीत भारत vs पाकिस्तान 4 विकेट से जीत भारत की हार (5) न्यूजीलैंड vs भारत 5 विकेट से हार श्रीलंका vs भारत 5 विकेट से हार इंग्लैंड vs भारत 6 विकेट से हार ऑस्ट्रेलिया vs भारत 3 विकेट से हार ऑस्ट्रेलिया vs भारत 5 विकेट से हार विजेता प्रतिद्वंद्वी लक्ष्य अंतर मैदान तारीख न्यूजीलैंड भारत 150 5w वेलिंगटन 27 फरवरी 2009 नीदरलैंड्स इंग्लैंड 163 4w लॉर्ड्स 5 जून 2009 श्रीलंका भारत 164 5w ग्रॉस आइलेट 11 मई 2010 इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया 158 1w एडिलेड 12 जनवरी 2011 बांग्लादेश आयरलैंड 141 2w बेलफास्ट 21 जुलाई 2012 नीदरलैंड्स बांग्लादेश 129 1w द हेग 26 जुलाई 2012 इंग्लैंड भारत 178 6w वानखेडे 22 दिसंबर 2012 पाकिस्तान वेस्ट इंडीज 153 2w किंग्सटाउन 27 जुलाई 2013 श्रीलंका बांग्लादेश 121 3w चटगांव 14 फरवरी 2014 भारत ऑस्ट्रेलिया 198 7w सिडनी 31 जनवरी 2016 ऑस्ट्रेलिया दक्षिण अफ्रीका 205 5w जोहान्सबर्ग 6 मार्च 2016 श्रीलंका ऑस्ट्रेलिया 169 5w मेलबर्न 17 फरवरी 2017 श्रीलंका ऑस्ट्रेलिया 174 2w जीलॉन्ग 19 फरवरी 2017 भारत बांग्लादेश 167 4w कोलंबो (RPS) 18 मार्च 2018 भारत वेस्ट इंडीज 182 6w चेन्नई 11 नवंबर 2018 आयरलैंड नीदरलैंड्स 183 1w अल अमेरात 17 फरवरी 2019 ऑस्ट्रेलिया भारत 127 3w विशाखापट्टनम 24 फरवरी 2019 क़तर कुवैत 204 3w दोहा 6 जुलाई 2019 पाकिस्तान बांग्लादेश 125 5w मिरपुर 22 नवंबर 2021 स्विट्जरलैंड फ्रांस 158 1w वांटा 25 जुलाई 2022 भारत पाकिस्तान 160 4w मेलबर्न 23 अक्टूबर 2022 ऑस्ट्रेलिया भारत 223 5w गुवाहाटी 28 नवंबर 2023 ज़िम्बाब्वे आयरलैंड 148 1w हरारे 7 दिसंबर 2023 श्रीलंका ज़िम्बाब्वे 144 3w कोलंबो (RPS) 14 जनवरी 2024 ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड 216 6w वेलिंगटन 21 फरवरी 2024 ज़िम्बाब्वे अफगानिस्तान 145 4w हरारे 11 दिसंबर 2024 एस्टोनिया माल्टा 203 4w मार्सा 6 मई 2025 वेस्ट इंडीज पाकिस्तान 134 2w लॉडरहिल 2 अगस्त 2025 जर्सी स्कॉटलैंड 134 1w द हेग 11 जुलाई 2025 नामीबिया दक्षिण अफ्रीका 135 4w विंडहॉक 11 अक्टूबर 2025 बहरीन क़तर 188 5w दोहा 14 फरवरी 2026 घाना मलावी 99 2w अक्रा 25 मार्च 2026 नामीबिया स्कॉटलैंड 187 4w विंडहॉक 18 अप्रैल 2026 केन्या बहरीन 149 1w नैरोबी 1 अगस्त 2026 केन्या रवांडा 140 2w रवांडा 9 सित 2026 स्रोत: ESPNcricinfo | 2009-2026 | 71 T20I मैच जनसत्ता InfoGenIE

जोस बटलर ने रचा इतिहास, टी20 में बने दुनिया के नंबर 1 बल्लेबाज, पहले किसी ने नहीं हासिल किया यह मुकाम

जोस बटलर ने टी20 क्रिकेट में अपने 15 हजार रन पूरे कर लिए हैं। श्रीलंका के खिलाफ मौजूदा सीरीज के दूसरे टी20 में इंग्लैंड के ओपनर ने 30 रन बनाते हुए यह उपलब्धि हासिल की और ऐसा करने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज बने। (पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें)