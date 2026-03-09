टी20 वर्ल्ड कप 2026 के फाइनल में रविवार (8 मार्च) को भारत ने न्यूजीलैंड को हराकर इतिहास रचा। भारतीय टीम तीसरा खिताब जीतकर टूर्नामेंट की सबसे सफल टीम बन गई। उसने इंग्लैंड और वेस्टइंडीज को पीछे छोड़ा। दोनों ने दो-दो बार टी20 वर्ल्ड कप का खिताब जीता है। भारतीय टीम टी20 वर्ल्ड कप के खिताब बचाव करने वाली और लगातार दूसरी बार यह खिताब जीतने वाली पहली टीम बन गई। 10 बार इस टूर्नामेंट का आयोजन हुआ और पाकिस्तान, श्रीलंका और ऑस्ट्रेलिया ने एक-एक बार खिताब जीता है।

सूर्यकुमार यादव ने महेंद्र सिंह धोनी और रोहित शर्मा के क्लब में एंट्री की। तीनों की कप्तानी में भारत टी20 वर्ल्ड कप जीता है। धोनी की कप्तानी में 2007, रोहित की कप्तानी में 2024 और सूर्या की कप्तानी में 2026 में भारत तीसरी बार खिताब जीता। डारेन एकमात्र ऐसे कप्तान हैं, जिन्होंने दो खिताब जीते हैं। न्यूजीलैंड की टीम दूसरी बार टी20 वर्ल्ड कप का फाइनल खेला और उ-विजेता रही। अगला टी20 वर्ल्ड कप 2028 में ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की मेजबानी में खेला जाएगा।

टी20 वर्ल्ड कप जीतने वाली टीमों और कप्तानों की लिस्ट

साल विजेता उप-विजेता मेजबान कप्तान उप-विजेता कप्तान 2007 भारत पाकिस्तान साउथ अफ्रीका महेंद्र सिंह धोनी शोएब मलिक 2009 पाकिस्तान श्रीलंका इंग्लैंड यूनुस खान कुमार संगकारा 2010 इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया वेस्टइंडीज पॉल कॉलिंगवुड माइकल क्लार्क 2012 वेस्टइंडीज श्रीलंका श्रीलंका डारेन सैमी महेला जयवर्धने 2014 श्रीलंका भारत बांग्लादेश लसिथ मलिंगा महेंद्र सिंह धोनी 2016 वेस्टइंडीज इंग्लैंड भारत डारेन सैमी इयोन मोर्गन 2021 ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड यूएई और ओमान एरोन फिंच केन विलियमसन 2022 इंग्लैंड पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया जोस बटलर बाबर आज़म 2024 भारत साउथ अफ्रीका अमेरिका और वेस्टइंडीज रोहित शर्मा एडेन मार्कराम 2026 भारत न्यूजीलैंड भारत और श्रीलंका सूर्यकुमार यादव मिचेल सैंटनर

