टी20 वर्ल्ड कप 2026 के फाइनल में रविवार (8 मार्च) को भारत ने न्यूजीलैंड को हराकर इतिहास रचा। भारतीय टीम तीसरा खिताब जीतकर टूर्नामेंट की सबसे सफल टीम बन गई। उसने इंग्लैंड और वेस्टइंडीज को पीछे छोड़ा। दोनों ने दो-दो बार टी20 वर्ल्ड कप का खिताब जीता है। भारतीय टीम टी20 वर्ल्ड कप के खिताब बचाव करने वाली और लगातार दूसरी बार यह खिताब जीतने वाली पहली टीम बन गई। 10 बार इस टूर्नामेंट का आयोजन हुआ और पाकिस्तान, श्रीलंका और ऑस्ट्रेलिया ने एक-एक बार खिताब जीता है।

सूर्यकुमार यादव ने महेंद्र सिंह धोनी और रोहित शर्मा के क्लब में एंट्री की। तीनों की कप्तानी में भारत टी20 वर्ल्ड कप जीता है। धोनी की कप्तानी में 2007, रोहित की कप्तानी में 2024 और सूर्या की कप्तानी में 2026 में भारत तीसरी बार खिताब जीता। डारेन एकमात्र ऐसे कप्तान हैं, जिन्होंने दो खिताब जीते हैं। न्यूजीलैंड की टीम दूसरी बार टी20 वर्ल्ड कप का फाइनल खेला और उ-विजेता रही। अगला टी20 वर्ल्ड कप 2028 में ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की मेजबानी में खेला जाएगा।

टी20 वर्ल्ड कप जीतने वाली टीमों और कप्तानों की लिस्ट

सालविजेताउप-विजेतामेजबानकप्तानउप-विजेता कप्तान
2007भारतपाकिस्तानसाउथ अफ्रीकामहेंद्र सिंह धोनीशोएब मलिक
2009पाकिस्तानश्रीलंकाइंग्लैंडयूनुस खानकुमार संगकारा
2010इंग्लैंडऑस्ट्रेलियावेस्टइंडीजपॉल कॉलिंगवुडमाइकल क्लार्क
2012वेस्टइंडीजश्रीलंकाश्रीलंकाडारेन सैमीमहेला जयवर्धने
2014श्रीलंकाभारतबांग्लादेशलसिथ मलिंगामहेंद्र सिंह धोनी
2016वेस्टइंडीजइंग्लैंडभारतडारेन सैमीइयोन मोर्गन
2021ऑस्ट्रेलियान्यूजीलैंडयूएई और ओमानएरोन फिंचकेन विलियमसन
2022इंग्लैंडपाकिस्तानऑस्ट्रेलियाजोस बटलरबाबर आज़म
2024भारतसाउथ अफ्रीकाअमेरिका और वेस्टइंडीजरोहित शर्माएडेन मार्कराम
2026भारतन्यूजीलैंडभारत और श्रीलंकासूर्यकुमार यादवमिचेल सैंटनर

