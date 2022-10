विराट कोहली ने 2019 के बाद पहली बार 1 साल में पार किया 1000 रन का आंकड़ा, क्रिस गेल को भी पछाड़ा; रोहित शर्मा ने भी बनाया रिकॉर्ड

Virat Kohli Records In T20 International: विराट कोहली के 2022 में अब 28 मैच की 31 पारियों में 39.38 की औसत से 1,024 रन हो गए हैं। इस दौरान उनके बल्ले से एक शतक और 9 अर्धशतक निकले हैं।

टी20 विश्व कप 2022 में नीदरलैंड के खिलाफ मैच में विराट कोहली और रोहित शर्मा दोनों ने अर्धशतक लगाए। (सोर्स- ट्विटर/@T20WorldCup)

