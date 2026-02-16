आईसीसी टी20 विश्व कप 2026 में भारत के खिलाफ 61 रन की करारी हार के बाद पाकिस्तान क्रिकेट में भूचाल आ गया है। कोलंबो में खेले गए मुकाबले में मिली यह भारत के खिलाफ टी20 विश्व कप इतिहास में पाकिस्तान की 8वीं हार थी। इसके बाद टीम के वरिष्ठ खिलाड़ियों की उपयोगिता पर सवाल उठने लगे हैं। खास तौर पर बाबर आजम, शाहीन अफरीदी और शादाब खान निशाने पर हैं।

पाकिस्तान क्रिकेट टीम के पूर्व बल्लेबाज मोहम्मद यूसुफ और पूर्व कप्तान शाहिद अफरीदी ने खुलकर इन तीनों को टी20 सेटअप से बाहर करने की मांग की। भारत के खिलाफ बड़े मैचों में लगातार नाकामी और दबाव में बिखरती टीम को लेकर दिग्गजों का मानना है कि अब नए खिलाड़ियों को मौका देने का समय आ गया है। नामीबिया के खिलाफ करो या मरो मुकाबले से पहले पाकिस्तान टीम पर बदलाव का दबाव साफ दिख रहा है।

पाकिस्तानी दिग्गजों ने सीनियर तिकड़ी की कड़ी आलोचना की

मोहम्मद यूसुफ और शाहिद अफरीदी ने शाहीन, बाबर और ऑलराउंडर शादाब खान की कड़ी आलोचना की। भारत के खिलाफ 15 फरवरी 2026 के मैच के लिए सलमान अली आगा की टीम ने छह गेंदबाजों के साथ एक नया स्पिन फॉर्मूला निकाला। इसके पीछे उसकी योजना यह थी कि भारत को एक खराब पिच पर पटरी से उतारने की कोशिश की जा सके, लेकिन इशान किशन की अगुआई में तेजी से रन बनाने के कारण उसका यह कदम उल्टा पड़ गया।

शाहिद अफरीदी ने इस शर्मनाक नतीजे के बाद पाकिस्तान के एक न्यूज चैनल पर प्रदर्शन नहीं करने वाले खिलाड़ियों को टीम से बाहर करने की बात कही। उन्होंने टीम मैनेजमेंट से 18 फरवरी को नामीबिया के खिलाफ ग्रुप ए के पाकिस्तान के अंतिम मैच के लिए शाहीन, बाबर और शादाब तीनों को बाहर करने की अपील की। ​​ग्रुप A में तीसरे नंबर पर मौजूद पाकिस्तान को सुपर 8 के लिए क्वालिफाई करने के लिए हर हाल में नामीबिया को हराना होगा।

‘मुझे फैसला लेने होता तो बाबर, शाहीन, शादाब को बाहर कर देता’

शाहिद अफरीदी ने कहा, ‘अगर मुझे यहां कोई फैसला करना होता, तो मैं कहता कि बाबर, शाहीन और शादाब को बाहर कर दो। नामीबिया के खिलाफ नए खिलाड़ियों को मौका दो और उनका आत्मविश्वास बढ़ाओ। हम काफी समय से देख रहे हैं कि सीनियर खिलाड़ी अच्छी टीमों के खिलाफ अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रे हैं। अगर वे ऐसा नहीं कर सकते तो दूसरों को मौका दो।’ शाहिद अफरीदी का बाबर आजम और शादाब खान के साथ शाहीन शाह अफरीदी को भी टीम से बाहर करने की मांग करना निश्चित रूप से चौंकाने वाला है, क्योंकि पाकिस्तानी पेसर उनके दामाद भी हैं।

शाहीन-बाबर-शादाब का टाइम खत्म

पाकिस्तान के पूर्व बल्लेबाज मोहम्मद यूसुफ ने भी शाहीन अफरीदी, बाबर आजम और शादाब खान की सीनियर तिकड़ी की आलोचना की। उन्होंने जोर देकर बाबर, शाहीन और शादाब को T20 इंटरनेशनल सेट-अप से हटाने की मांग की। मोहम्मद यूसुफ ने X पर लिखा, ‘शाहीन, बाबर और शादाब का टाइम खत्म हो गया है, पाकिस्तान की T20 टीम को नए परफॉर्मर की जरूरत है, कमजोर टीमों के खिलाफ खोखली जीत की नहीं।’

