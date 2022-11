Rohit Sharma Is Struck On His Right Forearm: आईसीसी टी20 विश्व कप 2022 में इंग्लैंड के खिलाफ सेमीफाइनल मैच से पहले भारतीय टीम को तगड़ा झटका लगा है। कप्तान रोहित शर्मा चोटिल हो गए हैं। रोहित की कलाई में चोट लगी है। भारत और इंग्लैंड के बीच टूर्नामेंट का दूसरा सेमीफाइनल 10 नवंबर 2022 को ए़डिलेड के एडिलेड ओवल मैदान पर भारतीय समयानुसार दोपहर 1:30 बजे से खेला जाना है।

कप्तान रोहित शर्मा को सेमीफाइनल मैच से पहले अभ्यास सत्र के दौरान चोट लगी। क्रिकबज की रिपोर्ट के अनुसार, भारतीय कप्तान को थ्रो डाउन का सामना करने के दौरान चोट लगी। रोहित शर्मा ने 18 गज से 150 से अधिक की गति से फेंके जा रहे थ्रोडाउन पर शॉर्ट आर्म पुल की कोशिश की, लेकिन वह एक सेकंड के अंतराल से शॉट से चूक गए। गेंद उछली और रोहित के हाथ में आगे की ओर लग गई।

टीम के सपोर्ट स्टाफ ने तुरंत रोहित को अटैंड किया। एक संक्षिप्त परामर्श के बाद, रोहित ने फिर से स्ट्राइक लेने की कोशिश की, लेकिन एक गेंद का सामना करने के बाद दर्द के कारण अपना नेट सत्र रद्द कर दिया। रोहित शर्मा अपनी चोटिल कलाई पर आइसिंग करते हुए आउटडोर नेट्स फैसिलिटी में रुके रहे। मेंटल कंडीशनिंग कोच पैडी अप्टन काफी देर तक उनसे बात करते दिखे।

रोहित शर्मा भारतीय टीम के उन तीन अन्य सदस्यों में से एक थे, जो इंग्लैंड के खिलाफ सेमीफाइनल मैच से दो दिन पहले वैकल्पिक प्रशिक्षण सत्र में आए थे। दो अन्य हार्दिक पंड्या और दिनेश कार्तिक थे जिन्होंने थ्रो डाउन का सामना किया और रिजर्व गेंदबाज शार्दुल ठाकुर और मोहम्मद सिराज के खिलाफ बल्लेबाजी की।

35 साल के रोहित शर्मा ने टी20 विश्व कप 2022 में अब तक सिर्फ एक अर्धशतक लगाया है। हालांकि, रोहित की चोट अभी ज्यादा गंभीर नहीं दिख रही है। इंग्लैंड के खिलाफ सेमीफाइनल मैच होने में अभी करीब 48 घंटे शेष हैं। भारतीय चिकित्सा टीम निश्चित रूप से उन्हें मैदान पर लाने की पूरी कोशिश करेगी जब तक कि कोई फ्रैक्चर न हो।