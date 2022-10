No replacement Yet For Jasprit Bumrah In Team India Squad: आईसीसी विश्व कप 2022 में चोटिल तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह का रिप्लेसमेंट कौन होगा, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) इस संबंध में जल्द ही कोई ऐलान नहीं करेगा। इसके बजाय बोर्ड ने मोहम्मद शमी, मोहम्मद सिराज और शार्दुल ठाकुर को जल्द से जल्द ऑस्ट्रेलिया भेजने का फैसला किया है।

बीसीसीआई ने यह फैसला टीम प्रबंधन पर छोड़ दिया है कि वे किसे लेना चाहते हैं। बीसीसीआई के एक सूत्र ने कहा है कि टीम प्रबंधन खासकर कप्तान रोहित शर्मा और कोच राहुल द्रविड़ इन खिलाड़ियों का आकलन करेंगे और फिर फैसला करेंगे।

बीसीसीआई के सूत्र ने इंडियन एक्सप्रेस को बताया, ‘टीम प्रबंधन फैसला लेने से पहले सभी खिलाड़ियों को देखना चाहता था। शमी पहले से ही स्टैंडबाय थे। दीपक चाहर की चोट के बाद, हमें स्टैंडबाय रिप्लेसमेंट के रूप में भी और नाम भेजने की जरूरत थी। ऐसे में हमने टीम प्रबंधन से पूछा। टीम प्रबंधन ने महसूस किया कि सभी खिलाड़ियों को ऑस्ट्रेलिया के लिए उड़ान भरने दें। वे खिलाड़ियों का आकलन करेंगे और इस पर फैसला लेंगे।’

आईसीसी टी20 विश्व कप 2022 में भारत अपने अभियान की शुरुआत मेलबर्न में 23 अक्टूबर को पाकिस्तान के खिलाफ होने वाले मैच से करेगा। भारतीय टीम मैनेजमेंट को पिछले एक महीने में कई झटके लग चुके हैं। पहले घुटने की चोट के कारण ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा विश्व कप 2022 से बाहर हो गए।

ऑस्ट्रेलिया के लिए उड़ान भरने से कुछ हफ्ते पहले टीम प्रबंधन को सबसे बड़े झटके के रूप में जसप्रीत बुमराह की पीठ में चोट लगने की खबर मिली थी। बाद में दीपक चाहर को पीठ और कूल्हे में चोट लग गई। उन्हें बेंगलुरु में राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी (National Cricket Academy) ले जाया गया।

जसप्रीत बुमराह की चोट के बावजूद भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व मुख्य कोच राहुल द्रविड़ को लगता है कि टीम काफी मजबूत है। उन्होंने बुमराह के रिप्लेसमेंट के तौर पर शमी को टीम में शामिल करने की वकालत की है। मोहम्मद शमी ने 2014 में पाकिस्तान के खिलाफ मैच से टी20 इंटरनेशनल में डेब्यू किया था।

उसके बाद से उन्होंने इस फॉर्मेट में भारत के लिए अब तक सिर्फ 17 मैच ही खेले हैं। हालांकि, उनका एकदिवसीय अंतरराष्ट्रीय मुकाबलों में ऑस्ट्रेलिया में रिकॉर्ड अच्छा है। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में 26.63 के औसत से 22 विकेट लिए हैं। वह 2015 विश्व कप में सबसे ज्यादा विकेट लेने वालों की सूची में चौथे नंबर पर रहे थे।