IND vs SA: साउथ अफ्रीका के खिलाफ मैच में दिनेश कार्तिक चोटिल, ऋषभ पंत ने संभाली विकेट के पीछे की जिम्मेदारी

Dinesh Karthik Injured: आईसीसी टी20 विश्व कप 2022 में दिनेश कार्तिक रन बनाने के लिए जूझ रहे हैं। भारतीय फिनिशर ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ मैच में भी 15 गेंद में सिर्फ 6 रन ही बना पाए।

साउथ अफ्रीका के खिलाफ मैच में दिनेश कार्तिक चोटिल हो गए। (सोर्स- स्क्रीनशॉट)

पढें खेल (Khel News) खबरें, ताजा हिंदी समाचार (Latest Hindi News)के लिए डाउनलोड करें Hindi News App.

Follow us on facebook

twitter

instagram

telegram