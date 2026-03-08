गेंद और बल्ले के बीच एक महीने की जबरदस्त जंग के बाद टी20 वर्ल्ड कप 2026 अपने अंतिम पड़ाव पर खड़ा है। टी20 वर्ल्ड कप के 10वें एडिशन का फाइनल मुकाबला भारत और न्यूजीलैंड के बीच रविवार (8 मार्च) को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा। भारतीय टीम उम्मीद करेगी कि वह तीसरी बार खिताब जीतकर टूर्नामेंट की सबसे सफल टीम बने। न्यूजीलैंड की टीम चाहेगी कि वह पहली बार टी20 वर्ल्ड कप का खिताब जीते है। खिताब कौन जीतेगा यह तय नहीं है, लेकिन नरेंद्र मोदी स्टेडियम की जिस पिच पर मैच होगा उसे देखकर लगता है कि चौकों-छक्कों की बरसात देखने को मिल सकती है। ऐसे में आइए नजर डालते हैं टी20 वर्ल्ड कप के फाइनल में सर्वोच्च स्कोर पर:

टी20 वर्ल्ड कप फाइनल में दबाव की वजह से ज़्यादा बड़े स्कोर नहीं बने हैं। मजेदार बात यह है कि वर्ल्ड कप फाइनल में सबसे बड़ा स्कोर का रिकॉर्ड भारत के नाम है। उसने 2024 में साउथ अफ्रीका के खिलाफ बारबाडोस में 176 रन बनाए थे। यह स्कोर खिताब जीतने के लिए काफी साबित हुआ। साउथ अफ्रीका को सात रन से हार का सामना करना पड़ा। न्यूज़ीलैंड अकेली ऐसी टीम है, जिसने फाइनल में पहले बैटिंग करते हुए 170 से ज्यादा का स्कोर बनाया है और हार झेली है।

कीवी टीम 170 से ज्यादा का स्कोर बनाकर हारी

2021 के फाइनल में कीवी टीम ने दुबई में 172/4 का स्कोर बनाया था। ऑस्ट्रेलिया ने 19 ओवर में आराम से स्कोर हासिल करके अपना पहला खिताब जीता था। भारत अकेली ऐसी टीम है जिसने फाइनल में दो बार 150 से ज्यादा का टीम स्कोर बनाया है। उसन 2007 में पहले एडिशन में जोहान्सबर्ग में पाकिस्तान को 157 रन के स्कोर पर पांच रन से हराया था।

टी20 वर्ल्ड कप में सर्वोच्च स्कोर

टीम स्कोर पारी परिणाम बनाम मैदान दिन इंडिया 176/7 1 जीता साउथ अफ्रीका ब्रिजटाउन 29 जून 2024 ऑस्ट्रेलिया 173/2 2 जीता न्यूजीलैंड दुबई 14 नवंबर 2021 न्यूजीलैंड 172/4 1 हारा ऑस्ट्रेलिया दुबई 14 नवंबर 2021 साउथ अफ्रीका 169/8 2 हारा इंडिया ब्रिजटाउन 29 जून 2024 वेस्टइंडीज 161/6 2 जीता इंग्लैंड ईडन गार्डन 3 अप्रैल 2016 इंडिया 157/5 1 जीता पाकिस्तान जोहान्सबर्ग 24 सितंबर 2007 इंग्लैंड 155/9 1 हारा वेस्टइंडीज ईडन गार्डन 3 अप्रैल 2016 पाकिस्तान 152 2 हारा भारत जोहान्सबर्ग 24 सितंबर 2007

