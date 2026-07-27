इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) द्वारा हाल ही में 2028 और 2030 टी20 वर्ल्ड कप में टूर्नामेंट के फॉर्मेट बदलने की जानकारी दी गई थी। अब नई रिपोर्ट के मुताबिक यह जानकारी सामने आई है कि, आईसीसी ने अब टीमों की संख्या बढ़ाने का भी प्लान किया है। अभी तक 20 टीमें टी20 वर्ल्ड कप में हिस्सा लेती हैं। गौरतलब है कि 2024 में 16 से 20 तक संख्या बढ़ाई गई थी। अब यह संख्या 24 तक जा सकती है।

द टेलीग्राफ की हालिया रिपोर्ट के मुताबिक आईसीसी ने अपना विजन टी20 वर्ल्ड कप को 32 टीमों का टूर्नामेंट बनाने का रखा है। ऐसे में 2032 के संस्करण में 20 से 24 टीमों तक यह टूर्नामेंट बढ़ सकता है। हालांकि, अगले दो संस्करण 2028 और 2030 में 20 टीमें ही हिस्सा लेंगी। वहीं अगले दोनों टी20 वर्ल्ड कप आईसीसी द्वारा तय किए गए नए फॉर्मेट पर ही खेले जाएंगे।

क्यों लिया जा सकता है यह फैसला?

रिपोर्ट में कहा गया कि 2026 टी20 वर्ल्ड कप की सफलता के बाद गवर्निंग काउंसिल द्वारा अन्य देशों के लिए मौके बढ़ाने और दुनियाभर में क्रिकेट के नए बाजार को तैयार करने के लिए यह फैसला लिया जा सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक आईसीसी का विजन है टी20 वर्ल्ड कप को 32 टीमों का टूर्नामेंट करवाने का। इसलिए आईसीसी धीरे-धीरे टीमों की संख्या बढ़ाकर इस टूर्नामेंट की सफलता को आंकना चाहता है।

रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि आईसीसी के मुताबिक टी20 फॉर्मेट क्रिकेट को दुनियाभर में आगे बढ़ाने का सबसे असरदार जरिया है। 2028 लॉस एंजिल्स ओलंपिक में भी क्रिकेट की वापसी हो रही है। टी20 वर्ल्ड कप जितना बड़ा होगा उससे अन्य देशों (एसोसिएट नेशंस) के पास भी क्वालिफाई करने का मौका बढ़ेगा। वहीं यह भी साफ किया गया कि इससे आगामी दो संस्करण 2028 और 2030 पर कोई असर नहीं पड़ेगा। इसे अगर स्वीकृति मिली तो 2032 से ही लागू किया जाएगा।

आईसीसी द्वारा बदले गए टी20 वर्ल्ड कप के फॉर्मेट का ब्लू प्रिंट

पुराना फॉर्मेटनया फॉर्मेट
ग्रुप स्टेज: 4 ग्रुप, प्रत्येक में 5 टीमें (कुल 40 मैच)ग्रुप स्टेज: 5 ग्रुप, प्रत्येक में 4 टीमें (कुल 30 मैच)
प्रत्येक ग्रुप से शीर्ष 2 टीमें अगले दौर में पहुंचती थीं।प्रत्येक ग्रुप से शीर्ष 2 टीमें अगले दौर में पहुंचेंगी।
सुपर-8: 4-4 टीमों के 2 ग्रुप (कुल 12 मैच)सुपर-10: 5-5 टीमों के 2 ग्रुप (कुल 20 मैच)
प्रत्येक ग्रुप की शीर्ष 2 टीमें सेमीफाइनल में पहुंचती थीं।प्रत्येक ग्रुप की शीर्ष टीम सीधे सेमीफाइनल में पहुंचेगी।
प्रत्येक ग्रुप में दूसरे स्थान पर रहने वाली टीम दूसरे ग्रुप की तीसरे स्थान वाली टीम से एलिमिनेटर खेलेगी।
एलिमिनेटर: 2 मैच
सेमीफाइनल: 2 मैचसेमीफाइनल: 2 मैच
फाइनलफाइनल

ICC ने बदला वनडे वर्ल्ड कप 2027 का फॉर्मेट, Super-7 स्टेज की एंट्री; 14 टीमों के टूर्नामेंट में ऐसे तय होगा चैंपियन

आईसीसी बोर्ड की सालाना मीटिंग में वनडे वर्ल्ड कप 2027 का फॉर्मेट बदल दिया गया है। पिछले वर्ल्ड कप से आगामी वर्ल्ड कप में कई बदलाव दिखेंगे। सुपर 7 राउंड की वनडे वर्ल्ड कप में एंट्री हुई है। क्लिक करें और पढ़ें पूरी खबर