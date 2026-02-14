टी20 वर्ल्ड कप 2026 को शुरू हुए एक हफ्ता हो गया है। 22 मैच खेल जा चुके हैं, लेकिन अबतक एक भी शतक नहीं लगा है। ओमान के खिलाफ शनिवार (14 फरवरी) को आयरलैंड के विकेटकीपर बल्लेबाज लोर्कन टकर शतक के करीब पहुंचे, लेकिन 94 रन बनाकर नाबाद रह गए और इस तरह से टी20 वर्ल्ड कप में 1024 दिन से शतक का इंतजार जारी रह गया। टी20 वर्ल्ड कप में पिछला शतक 2022 में 29 अक्टूबर को लगा था लगा था। टी20 वर्ल्ड कप 2024 में 55 मैच हुए थे, लेकिन एक भी शतक नहीं लगा। 2026 में भी अबतक एक भी शतक नहीं लगा है।

टी20 वर्ल्ड कप में पहला शतक क्रिस गेल ने लगाया था। वह एकमात्र खिलाड़ी हैं, जिन्होंने टूर्नामेंट में दो शतक लगाए हैं। भारत के सिर्फ एक बल्लेबाज सुरेश रैना ने शतक लगाया है। वह शतक 2010 में आया था। इंग्लैंड के दो खिलाड़ियों ने शतक लगाए हैं। न्यूजीलैंड के भी दो खिलाड़ियों ने शतक लगाया है। टी20 वर्ल्ड कप में आखिरी शतक न्यूजीलैंड के ग्लेन फिलिप्स ने लगाया था। कुल 11 खिलाड़ियों ने शतक लगाए हैं।

टी20 वर्ल्ड कप 2026 में शतक लगाने वाले खिलाड़ी

खिलाड़ीस्कोरगेंदचौकाछक्कास्ट्राइक रेटटीमखिलाफमैचदिन
क्रिस गेल (वेस्टइंडीज)11757710205.26वेस्टइंडीजसाउथ अफ्रीकाजोहान्सबर्ग11 सितंबर 2007
सुरेश रैना (भारत)1016095168.33भारतसाउथ अफ्रीकाग्रोस आइलेट2 मई 2010
महेला जयवर्धने (श्रीलंका)10064104156.25श्रीलंकाजिम्बाब्वेप्रोविडेंस3 मई 2010
बेंडन मैकुलम (न्यूजीलैंड)12358117212.06न्यूजीलैंडबांग्लादेशपल्लेकेले21 सितंबर 2012
एलेक्स हेल्स (इंग्लैंड)116*64116181.25इंग्लैंडश्रीलंकाचटगांव27 मार्च 2014
अहमद शहजाद (पाकिस्तान)111*62105179.03पाकिस्तानबांग्लादेशमीरपुर30 मार्च 2014
तमीम इकबाल (बांग्लादेश)103*63105163.49बांग्लादेशओमानधर्मशाला13 मार्च 2016
क्रिस गेल (वेस्टइंडीज)100*48511208.33वेस्टइंडीजइंग्लैंडवानखेड़े16 मार्च 2016
जोस बटलर (इंग्लैंड)101*6766150.74इंग्लैंडश्रीलंकाशरजाह1 नवंबर 2021
रिले रोसो (दक्षिण अफ्रीका)1095678194.64साउथ अफ्रीकाबांग्लादेशसिडनी27 अक्टूबर 2022
ग्लेन फिलिप्स (न्यूजीलैंड)10464104162.5न्यूजीलैंडश्रीलंकासिडनी29 अक्टूबर 2022

