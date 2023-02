T20 World Cup: साउथ अफ्रीका को 19 रन से हरा ऑस्ट्रेलिया ने 21वीं बार जीती ICC ट्रॉफी, बेथ मूनी ने भी रचा इतिहास

AUS W vs SA W Scorecard, Women’s T20 World Cup Final Match: ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी चुनी। उसने 20 ओवर में 6 विकेट पर 156 रन बनाए। लक्ष्य का पीछा करने उतरी साउथ अफ्रीका की टीम 20 ओवर में 6 विकेट पर 137 रन ही बना पाई।

ऑस्ट्रेलिया की महिला क्रिकेट टीम ने लगातार तीसरी और कुल छठी बार टी20 विश्व कप जीता है। (सोर्स- ट्विटर/@T20WorldCup)

