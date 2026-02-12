टी20 वर्ल्ड कप 2026 के 16वें मैच में ओमान को श्रीलंका के खिलाफ शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा। ओमान की पूरी टीम 226 रन के लक्ष्य के सामने 9 विकेट गंवाकर 120 रन ही बना पाई। ओमान के लिए इस पारी में सबसे उम्रदराज खिलाड़ियों में से एक मोहम्मद नदीम ने नाबाद 56 गेंद पर 53 रन बनाए। वह एक तरफ टी20 वर्ल्ड कप में फिफ्टी प्लस रन बनाने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी बने।

साथ ही 52 गेंद पर इस मैच में अर्धशतक लगाने वाले नदीम ने एक सबसे शर्मनाक रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लिया है। उन्होंने टी20 वर्ल्ड कप में सबसे धीमी फिफ्टी लगाने के मामले में पाकिस्तान के मोहम्मद रिजवान की बराबरी की है। इस लिस्ट में भारत के मौजूदा टी20 कप्तान सूर्यकुमार यादव भी मौजूद हैं।

टी20 वर्ल्ड कप में अर्धशतक लगाने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी

टी20 वर्ल्ड कप में फिफ्टी प्लस रन बनाने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी अब मोहम्मद नदीम बन चुके हैं। उन्होंने 43 साल 161 दिन की उम्र में यह उपलब्धि हासिल की। उनसे पहले इस लिस्ट में श्रीलंका के पूर्व बल्लेबाज सनथ जयसूर्या टॉप पर थे। जयसूर्या ने 2009 वर्ल्ड कप में वेस्टइंडीज के खिलाफ 39 साल और 345 दिन की उम्र में पचासा जड़ा था।

टी20 वर्ल्ड कप में सबसे धीमी फिफ्टी

52 गेंद : मोहम्मद रिजवान (पाकिस्तान) बनाम कनाडा, न्यूयॉर्क, 2024

: मोहम्मद रिजवान (पाकिस्तान) बनाम कनाडा, न्यूयॉर्क, 2024 52 गेंद : मोहम्मद नदीम (ओमान) बनाम श्रीलंका, पल्लेकेले, 2026*

: मोहम्मद नदीम (ओमान) बनाम श्रीलंका, पल्लेकेले, 2026* 50 गेंद : डेविड मिलर (साउथ अफ्रीका) बनाम नीदरलैंड, न्यूयॉर्क, 2024

: डेविड मिलर (साउथ अफ्रीका) बनाम नीदरलैंड, न्यूयॉर्क, 2024 49 गेंद : डेवोन स्मिथ (वेस्टइंडीज) बनाम बांग्लादेश, जोहान्सबर्ग, 2007

: डेवोन स्मिथ (वेस्टइंडीज) बनाम बांग्लादेश, जोहान्सबर्ग, 2007 49 गेंद : डेविड हसी (ऑस्ट्रेलिया) बनाम इंग्लैंड, ब्रिजटाउन, 2010

: डेविड हसी (ऑस्ट्रेलिया) बनाम इंग्लैंड, ब्रिजटाउन, 2010 49 गेंद: सूर्यकुमार यादव (भारत) बनाम अमेरिका, न्यूयॉर्क, 2024

ओमान की लगातार दूसरी हार

टी20 वर्ल्ड कप 2026 में ओमान को लगातार दूसरी हार झेलनी पड़ी है। पहले मैच में ओमान की टीम को जिम्बाब्वे ने हराया था। उसके बाद अब दूसरे मुकाबले में श्रीलंका के खिलाफ टीम को 105 रन से करारी हार झेलनी पड़ी। लगातार दो हार के बाद ग्रुप बी से ओमान की सुपर 8 के लिए राह मुश्किल नजर आ रही है। इस ग्रुप में श्रीलंका टॉप पर और ऑस्ट्रेलिया दूसरे स्थान पर है।

