इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसलि (ICC) ने 2028 में होने वाले पुरुष और महिला टी20 विश्व कप के लिए क्वालिफिकेशन का पूरा रोडमैप जारी कर दिया है। इसके तहत कुछ टीमों को उनके प्रदर्शन और मेजबानी के आधार पर टूर्नामेंट में सीधे प्रवेश मिलेगा, जबकि बाकी स्थानों के लिए क्वालिफायर मुकाबले खेले जाएंगे। पुरुषों के टूर्नामेंट में 8 टीमों की जगह ग्लोबल क्वालिफायर से तय होंगी। ग्लोबल क्वालिफायर में 16 टीमें हिस्सा लेंगी।

महिला टी20 विश्व कप 2028 के लिए 10 टीमें पहले ही क्वालिफाई कर चुकी हैं और बाकी दो स्थानों के लिए क्वालिफायर खेला जाएगा। जानें दोनों टूर्नामेंट में क्वालिफिकेशन के नियम, टीमों के चयन का पूरा गणित और किन टीमों को अभी इंतजार करना होगा।

पुरुष टी20 विश्व कप 2028: ग्लोबल क्वालिफायर में 16 टीमें, 8 स्थान के लिए मुकाबला

पुरुष T20 वर्ल्ड कप 2028 के लिए ग्लोबल क्वालिफायर 2028 की पहली तिमाही यानी जनवरी से मार्च के बीच खेला जाएगा। इस टूर्नामेंट में 16 टीमें कुल 31 मैच खेलेंगी। चार ग्रुप में बंटी इन टीमों के बीच पहले ग्रुप स्टेज के मुकाबले होंगे। इसके बाद क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल और फाइनल खेला जाएगा।

इस ग्लोबल क्वालिफायर से कुल आठ टीमें पुरुष T20 वर्ल्ड कप 2028 के लिए जगह बनाएंगी। इन टीमों का चयन केवल सेमीफाइनल में पहुंचने के आधार पर नहीं होगा, बल्कि इसमें क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व को भी महत्व दिया जाएगा।

सेमीफाइनल में पहुंचने वाली चारों टीमें सीधे करेंगी क्वालिफाई

ग्लोबल क्वालिफायर के सेमीफाइनल में पहुंचने वाली चारों टीमों को पुरुष T20 वर्ल्ड कप 2028 में सीधे प्रवेश मिलेगा। इसका मतलब है कि सेमीफाइनल में जगह बनाने वाली सभी टीमों का विश्व कप का टिकट पक्का हो जाएगा।

बाकी चार स्थानों के लिए ICC ने क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व का नियम बनाया है। इसके तहत पांच क्रिकेट क्षेत्रों- अफ्रीका, अमेरिका, एशिया, ईस्ट एशिया-पैसिफिक और यूरोप में से हर क्षेत्र की सबसे बेहतर प्रदर्शन करने वाली टीम को क्वालिफाई करने का मौका मिलेगा। हालांकि, इसके लिए न्यूनतम प्रदर्शन मानदंडों को पूरा करना जरूरी होगा।

क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व के आधार पर क्वालिफिकेशन नियम

ICC के नियमों के मुताबिक, किसी क्षेत्र की शीर्ष टीम अगर ग्लोबल क्वालिफायर में टॉप-8 में जगह बना लेती है तो वह स्वाभाविक रूप से विश्व कप के लिए क्वालिफाई कर जाएगी। अगर किसी क्षेत्र की शीर्ष टीम अपने ग्रुप में तीसरे स्थान पर रहती है और कुल मिलाकर 9वें से 12वें स्थान के बीच आती है तो भी उसके पास क्वालिफाई करने का मौका होगा।

ऐसी स्थिति में वह टॉप-8 में शामिल सबसे निचले स्थान वाली उस टीम की जगह लेगी, जो अपने क्षेत्र की शीर्ष टीम नहीं है। इस नियम का उद्देश्य पांचों क्षेत्रों को पुरुष T20 वर्ल्ड कप 2028 में प्रतिनिधित्व दिलाना है।

बाकी चार स्थानों के लिए क्वार्टर फाइनल में हारने वाली टीमों को मौका

सेमीफाइनल में पहुंचने वाली चार टीमों और क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व के नियम के तहत क्वालिफाई करने वाली टीमों के बाद अगर कुछ स्थान बचते हैं तो वे क्वार्टर फाइनल में हारने वाली सबसे बेहतर रैंकिंग की टीमों को दिए जाएंगे। इन टीमों की रैंकिंग तय करने के लिए ICC ने चार आधार तय किये हैं।

ग्रुप स्टेज में टीम का प्रदर्शन और स्थान। ग्रुप स्टेज में हासिल किये गए अंक। ग्रुप स्टेज में जीते गए मुकाबले। नेट रन रेट।

इन मानदंडों के आधार पर क्वार्टर फाइनल में हारने वाली टीमों की रैंकिंग तय होगी और बची हुई जगहों पर उन्हें क्वालिफिकेशन मिलेगा। अपने-अपने ग्रुप में सबसे निचले स्थान पर रहने वाली टीमें पुरुष T20 वर्ल्ड कप 2028 के लिए क्वालिफाई नहीं कर सकेंगी।

महिला T20 वर्ल्ड कप 2028: 10 टीमें पहले ही कर चुकी हैं क्वालिफाई

महिला T20 वर्ल्ड कप 2028 के लिए 10 टीमों ने सीधे प्रवेश हासिल कर लिया है। इनमें ऑस्ट्रेलिया, भारत, दक्षिण अफ्रीका, बांग्लादेश, इंग्लैंड, वेस्टइंडीज, न्यूजीलैंड, श्रीलंका, आयरलैंड और मेजबान पाकिस्तान शामिल हैं।

इस टूर्नामेंट के बाकी दो स्थानों का फैसला आईसीसी महिला टी20 वर्ल्ड कप क्वालिफायर 2028 के जरिये होगा। इस क्वालिफायर में कुल 10 टीमें हिस्सा लेंगी।

नीदरलैंड्स और स्कॉटलैंड को ग्लोबल क्वालिफायर में सीधे जगह

महिला T20 वर्ल्ड कप 2028 के ग्लोबल क्वालिफायर में नीदरलैंड्स और स्कॉटलैंड को सीधे प्रवेश दिया गया है। दोनों टीमों ने 2026 के महिला T20 वर्ल्ड कप में हिस्सा लिया था, लेकिन 2028 के टूर्नामेंट के लिए स्वत: क्वालिफाई नहीं कर पाईं।

नीदरलैंड्स और स्कॉटलैंड की टीमों के साथ आठ अन्य टीमें भी ग्लोबल क्वालिफायर में हिस्सा लेंगी। ये आठ टीमें 2027 में होने वाले 5 क्षेत्रीय क्वालिफिकेशन टूर्नामेंट के जरिये जगह बनाएंगी। इस तरह ग्लोबल क्वालिफायर में कुल 10 टीमें होंगी। इनमें से शीर्ष दो टीमें महिला T20 वर्ल्ड कप 2028 के लिए क्वालिफाई करेंगी।

ऑस्ट्रेलिया ने आईसीसी महिला टी20 विश्व कप 2026 की ट्रॉफी जीती थी। (फोटो सोर्स- X/@ICC)

महिला T20 वर्ल्ड कप के लिए 2027 में क्षेत्रीय क्वालिफायर

महिला टी20 वर्ल्ड कप 2028 के लिए बाकी आठ टीमों का चयन पांच क्षेत्रीय क्वालिफिकेशन टूर्नामेंट के माध्यम से होगा। ये मुकाबले 2027 में खेले जाएंगे। इन क्षेत्रीय टूर्नामेंट से क्वालिफाई करने वाली आठ टीमें नीदरलैंड्स और स्कॉटलैंड के साथ ग्लोबल क्वालिफायर में उतरेंगी। वहां शीर्ष दो स्थान हासिल करने वाली टीमों को 2028 के महिला T20 वर्ल्ड कप में खेलने का मौका मिलेगा।

इस तरह पुरुष और महिला दोनों T20 वर्ल्ड कप के लिए आईसीसी ने क्वालिफिकेशन की प्रक्रिया स्पष्ट कर दी है। पुरुषों के ग्लोबल क्वालिफायर में 16 टीमें आठ स्थानों के लिए प्रतिस्पर्धा करेंगी, जबकि महिलाओं के क्वालिफायर में 10 टीमें बाकी दो स्थानों के लिए मुकाबला करेंगी।

2029 में भारत में चैंपियंस ट्रॉफी, 2031 वनडे वर्ल्ड कप के मुकाबले भी होंगे; देखें ICC पुरुष इवेंट्स का शेड्यूल

भारत 2029 चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी करेगा और बांग्लादेश के साथ मिलकर 2031 वनडे विश्व कप की सह-मेजबानी करेगा। आईसीसी ने 2035 तक के अपने पुरुष इवेंट कैलेंडर के तहत 2023 विश्व कप के आठ साल बाद भारत की विश्व कप मेजबान के रूप में वापसी की पुष्टि की है। (पूरा शेड्यूल देखने के लिए क्लिक करें)