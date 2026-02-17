T20 World Cup 2026 Super 8 Qualified Teams And Full Schedule: टी20 वर्ल्ड कप 2026 में अब सुपर 8 की सात टीमें पक्की हो चुकी हैं। वहीं अंतिम स्थान के लिए जंग सिर्फ पाकिस्तान और यूएसए के बीच है। अगर बुधवार (18 फरवरी) को पाकिस्तान नामीबिया को हराता है तो सभी आठ टीमें सामने आ जाएंगी। अभी तक के हिसाब से भारत, साउथ अफ्रीका, वेस्टइंडीज, न्यूजीलैंड, श्रीलंका, इंग्लैंड और जिम्बाब्वे ने सुपर 8 में जगह बना ली है।
सुपर 8 में होंगे दो ग्रुप
आपको बता दें कि सुपर 8 में प्री सीडिंग के हिसाब से दो ग्रुप बांटे गए हैं। इसके लिहाज से ग्रुप 1 तैयार हो चुका है। ग्रुप 1 में भारत, साउथ अफ्रीका, वेस्टइंडीज और जिम्बाब्वे मौजूद हैं। वहीं ग्रुप 2 में न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, श्रीलंका ने अभी तक जगह बना ली है। पाकिस्तान या यूएसए में से किसी एक को अब इस ग्रुप में 18 फरवरी को एंट्री मिल जाएगी।
सुपर 8 के मुकाबले 21 फरवरी से खेले जाएंगे। दोनों ग्रुप में हर टीम तीन-तीन मैच खेलेगी। एक टीम अपने ग्रुप की सभी टीमों से एक-एक बार सुपर 8 राउंड में भिड़ेगी। सुपर 8 राउंड के सभी मैचों के बाद दोनों ग्रुप की टॉप दो टीमें सेमीफाइनल में जगह बनाएंगी। 1 मार्च तक सुपर 8 के मुकाबले चलेंगे। वहीं 4 और 5 मार्च को दोनों सेमीफाइनल व 8 मार्च को टूर्नामेंट का फाइनल मैच खेला जाएगा।
सुपर 8 राउंड का पूरा शेड्यूल
|तारीख
|मैच
|वेन्यू
|समय (IST)
|21 फरवरी
|न्यूजीलैंड vs पाकिस्तान/USA
|कोलंबो
|शाम 7 बजे
|22 फरवरी
|इंग्लैंड vs श्रीलंका
|पल्लीकेले
|दोपहर 3 बजे
|22 फरवरी
|भारत vs साउथ अफ्रीका
|अहमदाबाद
|शाम 7 बजे
|23 फरवरी
|जिम्बाब्वे vs वेस्टइंडीज
|मुंबई
|शाम 7 बजे
|24 फरवरी
|इंग्लैंड vs पाकिस्तान/USA
|पल्लीकेले
|शाम 7 बजे
|25 फरवरी
|न्यूजीलैंड vs श्रीलंका
|कोलंबो
|शाम 7 बजे
|26 फरवरी
|वेस्टइंडीज vs साउथ अफ्रीका
|अहमदाबाद
|दोपहर 3 बजे
|26 फरवरी
|भारत vs जिम्बाब्वे
|चेन्नई
|शाम 7 बजे
|27 फरवरी
|इंग्लैंड vs न्यूजीलैंड
|कोलंबो
|शाम 7 बजे
|28 फरवरी
|श्रीलंका vs पाकिस्तान/USA
|पल्लीकेले
|शाम 7 बजे
|1 मार्च
|जिम्बाब्वे vs साउथ अफ्रीका
|दिल्ली
|दोपहर 3 बजे
|1 मार्च
|भारत vs वेस्टइंडीज
|कोलकाता
|शाम 7 बजे
यह भी पढ़ें: IRE vs ZIM: बारिश के कारण मैच रद्द, ऑस्ट्रेलिया टूर्नामेंट से बाहर; जिम्बाब्वे सुपर 8 में पहुंचा
यह भी पढ़ें: शमी ने झटके 8 विकेट, लेकिन बंगाल के बल्लेबाजों ने मेहनत पर फेरा पानी; जम्मू-कश्मीर इतिहास रचने के करीब
यह भी पढ़ें: IRE vs ZIM: ऑस्ट्रेलिया टी20 वर्ल्ड कप से बाहर, जिम्बाब्वे का डबल फायदा; अब सुपर 8 में भारत से मुकाबला