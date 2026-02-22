T20 World Cup 2026 Group 2 Points Table: टी20 वर्ल्ड कप 2026 में सुपर 8 की शुरुआत थोड़ी फीकी रही थी और पाकिस्तान-न्यूजीलैंड मैच रद्द होने के बाद बारिश ने मजा किरकिरा किया था। अब दूसरे मुकाबले में श्रीलंका को इंग्लैंड के खिलाफ हार झेलनी पड़ी है। इस मैच के बाद सुपर 8 में ग्रुप 2 की अंकतालिका में फेरबदल हो गया है। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड अब नीचे खिसक गई है।

इंग्लैंड की टीम ने श्रीलंका को 51 रन से मात दी है। सुपर 8 में यह इंग्लिश टीम का शानदार आगाज रहा है। इस जीत के साथ इंग्लैंड ग्रुप 2 में अब टॉप पर आ गया है। वहीं पिछला मैच रद्द होने के बाद पाकिस्तान और न्यूजीलैंड दोनों को 1-1 अंक मिला था। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड दोनों का नेट रनरेट अभी शून्य है और दोनों के 2-2 अंक हैं। श्रीलंका इस हार के बाद आखिरी यानी चौथे स्थान पर आ गई है।

सुपर 8 के ग्रुप 2 की अंकतालिका

टीम मैच जीत हार अंक नेट रन रेट इंग्लैंड 1 1 0 2 +2.550 न्यूजीलैंड 1 0 0 1 0 पाकिस्तान 1 0 0 1 0 श्रीलंका 1 0 1 0 -2.550

क्या रहा इस मैच का हाल?

इंग्लैंड ने श्रीलंका के खिलाफ अपनी लगातार 12वीं टी20 इंटरनेशनल जीत दर्ज की है। वहीं 14 साल के बाद भी श्रीलंका को टी20 वर्ल्ड कप में इंग्लैंड के खिलाफ जीत नहीं मिली। श्रीलंकाई कप्तान दासुन शनाका ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी चुनी थी। पहले खेलते हुए इंग्लैंड ने 9 विकेट पर 146 रन बनाए। फिल साल्ट ने सर्वाधिक 62 रन की पारी खेली थी।

जवाब में श्रीलंका की पूरी टीम 16.4 ओवर में 95 रन पर ही ढेर हो गई। इंग्लैंड ने 51 रन से मुकाबला जीता। विल जैक्स ने 3 विकेट लिए। वहीं आदिल रशीद, लियाम डॉसन और जोफ्रा आर्चर को 2-2 विकेट मिले।

यह भी पढ़ें- SL vs ENG: इंग्लैंड ने 51 रन से श्रीलंका को हराया, सुपर 8 में जीत के साथ अंग्रेजों ने खोला खाता

यह भी पढ़ें- बेटियों का जलवा; टीम इंडिया ने जीता एशिया कप राइजिंग स्टार्स, फाइनल में बांग्लादेश को दी मात