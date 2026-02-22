टी20 वर्ल्ड कप 2026 के सुपर-8 मैच में रविवार (22 फरवरी) को इंग्लैंड के खिलाफ श्रीलंका के दुशन हेमंता हिट विकेट हो गए। वह टी20 वर्ल्ड कप के इतिहास में हिट विकेट होने वाले छठे खिलाड़ी बने। खास बात यह है कि तीन खिलाड़ी इसी टूर्नामेंट में हिट विकेट हुए हैं। इससे पहले नामीबिया के जेड ग्रीन और संयुक्त अरब अमीरात के मुहम्मद अरफान हिट विकेट हुए।

2026 से पहले 2022 वर्ल्ड कप में हार्दिक पंड्या हिट विकेट हुए थे। इंग्लैंड के खिलाफ सेमीफाइनल मैच में ऐसा हुआ था। आखिरी गेंद पर उनका पैर स्टंप से टकरा गया था। इसके अलावा 2021 में नसुम अहमद और 2007 में केन्या के डेविड ओबुया हिट विकेट आउट हुए थे।

दुसन हेमंता कैसे हुए हिट विकेट

दुसन हेमंता 8 गेंद पर 5 रन बनाकर हिट विकेट हुए। जेमी ओवर्टन को विकेट मिला। 12वें ओवर की आखिरी गेंद शॉर्ट थी। हेमंता ने लेग साइड में शॉट खेलने का प्रयास किया और शॉट पूरा करने के दौरान नीचे वाले हाथ से बल्ला छूट गया और स्टंप पर लगा। श्रीलंका ने 7 विकेट 69 रन पर गंवाया। वह 147 रन के लक्ष्य के जवाब में काफी मुश्किल में दिखा। दुसन को श्रीलंका की टी20 वर्ल्ड कप टीम में वानिंदु हसरंगा की जगह टीम में मौका मिला था। हसरंगा चोटिल होकर टूर्नामेंट से बाहर हो गए।

टी20 वर्ल्ड कप में हिट विकेट होने वाले खिलाड़ी