टी20 वर्ल्ड कप 2026 का सुपर-8 राउंड समाप्त हो गया है। इस स्टेज के आखिरी मैच में चौथा सेमीफाइनलिस्ट तय हुआ। भारत ने कोलकाता में वेस्टइंडीज को 5 विकेट से हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई। सुपर-8 के ग्रुप-2 से इंग्लैंड पहले और न्यूजीलैंड दूसरे नंबर पर रहा। ग्रुप-1 से साउथ अफ्रीका पहले और भारत दूसरे नंबर पर रहा।

टी20 वर्ल्ड कप 2026 का पहला सेमीफाइनल बुधवार (4 मार्च)को कोलकाता के ईडन गार्डन में खेला जाएगा। यह मैच साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड के बीच होगा। दूसरा सेमीफाइनल 5 मार्च 2026 को इंग्लैंड और भारत के बीच खेला जाएगा। यह मैच मुंबई के वानखेडे स्टेडियम में होगा। सेमीफाइनल के दोनों मैचों के लिए रिजर्व डे है। फाइनल मुकाबला अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में 8 मार्च को खेला जाएगा। तीनों मैच भारतीय समयानुसार शाम 7 बजे शुरू होंगे।

टी20 वर्ल्ड कप 2026 शेड्यूल

पहला सेमीफाइनल- 4 मार्च 2026- साउथ अफ्रीका बनाम न्यूजीलैंड (कोलकाता)।

दूसरा सेमीफाइनव- 5 मार्च 2026- इंग्लैंड बनाम भारत/वेस्टइंडीज (मुंबई)।

फाइनल- 8 मार्च 2026 (अहमदाबाद)।

भारत-इंग्लैंड लगातार तीसरी बार भिड़ेंगे सेमीफाइनल में

टी20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में लगातार तीसरी बार भारत और इंग्लैंड का आमना-सामना होगा। 2022 में इंग्लैंड ने 10 विकेट से भारत को हराया था। 2024 में भारत ने इंग्लैंड को 68 रनों से हराया था। 2022 में इंग्लैंड और 2024 में भारत चैंपियन बना था।

