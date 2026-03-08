टी20 वर्ल्ड कप 2026 के फाइनल में टीम इंडिया ने न्यूजीलैंड को 96 रन से हराकर इतिहास रच दिया है। भारत ने लगातार दूसरी बार और ओवरऑल तीसरी बार टी20 वर्ल्ड चैंपियन बनने का गौरव हासिल किया है। भारत पहला ऐसा देश है जिसने तीन टी20 वर्ल्ड कप जीते और पहली ऐसी टीम है जिसने यह टाइटल लगातार दो बार जीता।
इसके अलावा अपने घर पर टी20 वर्ल्ड कप जीतने वाला भारत पहला देश बना। इस जीत में संजू सैमसन और जसप्रीत बुमराह दो खिलाड़ियों का अहम योगदान रहा है। वहीं वरुण चक्रवर्ती, इशान किशन को भी उनके परफॉर्मेंस के लिए भूला नहीं जा सकता है। भारत के लिए इन चारों खिलाड़ियों ने इस बार चैंपियन बनने में अहम भूमिका निभाई है।
इसलिए अगर टी20 वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले भारतीय की बात करें तो संजू सैमसन नंबर 1 हैं। जबकि पाकिस्तान के साहिबजादा फरहान सबसे ज्यादा रन बनाने के मामले में टॉप पर रहे। वहीं जसप्रीत बुमराह विकेट लेने के मामले में टूर्नामेंट के नंबर 1 गेंदबाज हैं।
टी20 विश्व कप 2026 के टॉप 5 बल्लेबाज
|खिलाड़ी
|मैच
|पारी
|रन
|औसत
|स्ट्राइक रेट
|चौके
|छक्के
|साहिबजादा फरहान (PAK)
|6
|6
|383
|76.60
|160.25
|37
|18
|टिम सीफर्ट (NZ)
|8
|8
|326
|46.57
|166.33
|34
|16
|संजू सैमसन (IND)
|5
|5
|321
|80.25
|199.38
|27
|24
|इशान किशन (IND)
|9
|9
|317
|35.22
|193.29
|33
|18
|फिन एलन (NZ)
|8
|8
|298
|49.67
|200.00
|25
|20
टी20 विश्व कप 2026 के टॉप 5 गेंदबाज
|खिलाड़ी
|मैच
|ओवर
|गेंद
|विकेट
|औसत
|रन
|4 विकेट
|जसप्रीत बुमराह (IND)
|8
|28
|168
|14
|12.43
|174
|1
|वरुण चक्रवर्ती (IND)
|9
|31
|186
|14
|20.50
|287
|0
|शैडली वान शाल्कविक (USA)
|4
|14.5
|89
|13
|7.77
|101
|2
|ब्लेसिंग मुजरबानी (ZIM)
|6
|23.5
|143
|13
|14.46
|188
|1
|आदिल रशीद (ENG)
|8
|30.4
|184
|13
|19.23
|250
|0
