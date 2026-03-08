टी20 वर्ल्ड कप 2026 का फाइनल जीतने वाली टीम को प्राइज मनी के रूप में 27.48 करोड़ की भारी-भरकम राशी मिलेगी जबकि उप-विजेता टीम भी मालामाल होगी। यही नहीं सेमीफाइनल में हारने वाली टीमें व सुपर 8 में पहुंचने वाली टीमों को भी इनाम के रूप में आईसीसी की तरफ से कितनी रमक दी जाएगी इसके बारे में जानते हैं।

इस सीजन की प्राइज मनी में हुई थी 20 फीसदी की बढ़ोतरी

इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल यानी आईसीसी ने T20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए $13.5 मिलियन के बड़े प्राइज पूल की घोषणा की थी। यह ध्यान देने वाली बात है कि शानदार स्पॉन्सरशिप और ब्रॉडकास्ट डील्स की वजह से इस टी 20 वर्ल्ड कप की प्राइजमनी में पिछले वर्ल्ड कप के मुकाबले 20 फीसदी की बढ़ोदरी की गई थी।

जीतने वाली टीम को मिलेंगे 27.48 करोड़

इस सीजन में जो भी टीम चैंपियन बनेगी चाहे वो भारत हो या फिर न्यूजीलैंड उस टीम 27.48 करोड़ रुपये इनाम के रूप में मिलेंगे तो इन दोनों में से जो भी टीम उप-विजेता बनेगी उसे 14.65 करोड़ रुपये दिए जाएंगे। अब बात सेमीफाइनल में पहुंचने वाली टीमों की हो तो इसमें 4 टीमें पहुंची थी जिसमें से इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका बाहर हो गई थी। इन दोनों टीमों के हिस्से में लगभग 7.24 करोड़ रुपये आएंगे।

पाकिस्तान को मिलेगा 3.48 करोड़ रुपये

टी20 वर्ल्ड कप 2026 में 8 टीमें सुपर 8 स्टेज में पहुंची थी। इनमें से चार टीमों सेमीफाइनल में पहुंच गई, लेकिन जो टीम सेमीफाइनल में नहीं पहुंच पाई यानी पाकिस्तान, श्रीलंका, वेस्टइंडीज और जिम्बाब्वे को लगभग 3.48 करोड़ रुपये दिए जाएंगे। इस सीजन में कुल 20 टीमों ने हिस्सा लिया था, लेकिन 12 टीमों को छोड़कर सिर्फ 8 टीमें ही सुपर 8 में पहुंची थीं, लेकिन ग्रुप स्टेज में जो 12 टीमें पहुंची थीं उन सभी को लगभग 2.29 करोड़ रुपये दिए जाएंगे।

T20 वर्ल्ड कप 2026 प्राइज मनी

चैंपियन: $3 मिलियन (लगभग ₹27.48 करोड़)

रनर-अप: $1.6 मिलियन (लगभग ₹14.65 करोड़)

सेमीफाइनल में हारने वाली टीमें: $790,000 (लगभग ₹7.24 करोड़) हर एक

सुपर 8 स्टेज में पहुँचने वाली टीमें: $380,000 (लगभग ₹3.48 करोड़) हर एक

ग्रुप स्टेज में बाहर होने वाली टीमें: $250,000 (लगभग ₹2.29 करोड़) हर एक

