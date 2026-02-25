T20 World Cup 2026 Points Table Top five Batters and Bowlers:टी20 वर्ल्ड कप 2026 में बुधवार (25 फरवरी) को न्यूजीलैंड ने श्रीलंका को 61 रन से हराकर सुपर-8 के ग्रुप-2 की अंक तालिका में अपनी स्थिति मजबूत की। ग्रुप में इंग्लैंड 2 जीत के साथ सेमीफाइनल में पहुंच गया है। न्यूजीलैंड के 3 अंक हो गए हैं। पाकिस्तान के 2 मैच में 1 अंक हैं। श्रीलंका 2 में से 2 मैच हारकर सेमीफाइनल की रेस से बाहर हो गई।

टी20 वर्ल्ड कप 2026 के ग्रुप-2 की बात करें तो वेस्टइंडीज पहले और साउथ अफ्रीका दूसरे नंबर पर ह। भारत तीसरे और जिम्बाब्वे चौथे नंबर पर है। टॉप-5 बल्लेबाजों की बात करें तो पाकिस्तान के साहिबजादा फरहान शीर्ष पर हैं। वेस्टइंडीज के शिमरोन हेटमायर दूसरे नंबर पर हैं। श्रीलंका के पथुम निसांका तीसरे, इंग्लैंड के हैरी ब्रूक और श्रीलंका के कुसल मेंडिस पांचवें नंबर पर हैं। टॉप-5 गेंदबाजों में अमेरिका के शैडले वैन शाल्कविक पहले, जिम्बाब्वे के ब्लेसिंग मुजरबानी दूसरे, श्रीलंका के महेश तीक्ष्णा तीसरे, साउथ अफ्रीका के मार्को यानसेन चौथे और पाकिस्तान के उस्मान तारिक पांचवें नंबर पर हैं।

टी20 वर्ल्ड कप 2026 अंक तालिका

ग्रुप-1

पोजिशनटीममैचजीतहाररनरेटटाईरनरेटअंक
1वेस्टइंडीज110005.352
2साउथ अफ्रीका110003.82
3इंडिया10100-3.80
4जिम्बाब्वे10100-5.350

ग्रुप-2

पोजिशनटीममैचजीतहाररनरेटटाईरनरेटअंक
1इंग्लैंड (क्वालिफाई)220001.4914
2न्यूजीलैंड210103.053
3पाकिस्तान20110-0.4611
4श्रीलंका20200-2.80

टी20 वर्ल्ड कप 2026 सबसे ज्यादा रन

खिलाड़ीमैचपारीरनऔसतस्ट्राइक रेटचौकाछक्का
साहिबजादा फरहान (पाकिस्तान)4422073.33164.182111
शिमरोन हेटमायर (वेस्टइंडीज)5521954.75185.591517
पथुम निसांका (श्रीलंका)6620841.6152.94236
हैरी ब्रूक (इंग्लैंड)6620233.67172.65178
कुसल मेंडिस (श्रीलंका)6619739.4114.53201

टी20 वर्ल्ड कप 2026 सबसे ज्यादा विकेट

खिलाड़ीमैचओवरगेंदविकेटऔसतरन4 विकेट5 विकेट
शैडली वैन शल्कविक (अमेरिका)414.589137.7710120
ब्लेसिंग मुजरबानी (जिम्बाब्वे)416961110.2711310
महेश तीक्ष्णा (श्रीलंका)623.31411115.3616900
मार्को यानसेन (साउथ अफ्रीका)415.5951112.1813420
उस्मान तारिक (पाकिस्तान)415.393109.89810

