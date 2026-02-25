T20 World Cup 2026 Points Table Top five Batters and Bowlers:टी20 वर्ल्ड कप 2026 में बुधवार (25 फरवरी) को न्यूजीलैंड ने श्रीलंका को 61 रन से हराकर सुपर-8 के ग्रुप-2 की अंक तालिका में अपनी स्थिति मजबूत की। ग्रुप में इंग्लैंड 2 जीत के साथ सेमीफाइनल में पहुंच गया है। न्यूजीलैंड के 3 अंक हो गए हैं। पाकिस्तान के 2 मैच में 1 अंक हैं। श्रीलंका 2 में से 2 मैच हारकर सेमीफाइनल की रेस से बाहर हो गई।
टी20 वर्ल्ड कप 2026 के ग्रुप-2 की बात करें तो वेस्टइंडीज पहले और साउथ अफ्रीका दूसरे नंबर पर ह। भारत तीसरे और जिम्बाब्वे चौथे नंबर पर है। टॉप-5 बल्लेबाजों की बात करें तो पाकिस्तान के साहिबजादा फरहान शीर्ष पर हैं। वेस्टइंडीज के शिमरोन हेटमायर दूसरे नंबर पर हैं। श्रीलंका के पथुम निसांका तीसरे, इंग्लैंड के हैरी ब्रूक और श्रीलंका के कुसल मेंडिस पांचवें नंबर पर हैं। टॉप-5 गेंदबाजों में अमेरिका के शैडले वैन शाल्कविक पहले, जिम्बाब्वे के ब्लेसिंग मुजरबानी दूसरे, श्रीलंका के महेश तीक्ष्णा तीसरे, साउथ अफ्रीका के मार्को यानसेन चौथे और पाकिस्तान के उस्मान तारिक पांचवें नंबर पर हैं।
टी20 वर्ल्ड कप 2026 अंक तालिका
ग्रुप-1
|पोजिशन
|टीम
|मैच
|जीत
|हार
|रनरेट
|टाई
|रनरेट
|अंक
|1
|वेस्टइंडीज
|1
|1
|0
|0
|0
|5.35
|2
|2
|साउथ अफ्रीका
|1
|1
|0
|0
|0
|3.8
|2
|3
|इंडिया
|1
|0
|1
|0
|0
|-3.8
|0
|4
|जिम्बाब्वे
|1
|0
|1
|0
|0
|-5.35
|0
ग्रुप-2
|पोजिशन
|टीम
|मैच
|जीत
|हार
|रनरेट
|टाई
|रनरेट
|अंक
|1
|इंग्लैंड (क्वालिफाई)
|2
|2
|0
|0
|0
|1.491
|4
|2
|न्यूजीलैंड
|2
|1
|0
|1
|0
|3.05
|3
|3
|पाकिस्तान
|2
|0
|1
|1
|0
|-0.461
|1
|4
|श्रीलंका
|2
|0
|2
|0
|0
|-2.8
|0
टी20 वर्ल्ड कप 2026 सबसे ज्यादा रन
|खिलाड़ी
|मैच
|पारी
|रन
|औसत
|स्ट्राइक रेट
|चौका
|छक्का
|साहिबजादा फरहान (पाकिस्तान)
|4
|4
|220
|73.33
|164.18
|21
|11
|शिमरोन हेटमायर (वेस्टइंडीज)
|5
|5
|219
|54.75
|185.59
|15
|17
|पथुम निसांका (श्रीलंका)
|6
|6
|208
|41.6
|152.94
|23
|6
|हैरी ब्रूक (इंग्लैंड)
|6
|6
|202
|33.67
|172.65
|17
|8
|कुसल मेंडिस (श्रीलंका)
|6
|6
|197
|39.4
|114.53
|20
|1
टी20 वर्ल्ड कप 2026 सबसे ज्यादा विकेट
|खिलाड़ी
|मैच
|ओवर
|गेंद
|विकेट
|औसत
|रन
|4 विकेट
|5 विकेट
|शैडली वैन शल्कविक (अमेरिका)
|4
|14.5
|89
|13
|7.77
|101
|2
|0
|ब्लेसिंग मुजरबानी (जिम्बाब्वे)
|4
|16
|96
|11
|10.27
|113
|1
|0
|महेश तीक्ष्णा (श्रीलंका)
|6
|23.3
|141
|11
|15.36
|169
|0
|0
|मार्को यानसेन (साउथ अफ्रीका)
|4
|15.5
|95
|11
|12.18
|134
|2
|0
|उस्मान तारिक (पाकिस्तान)
|4
|15.3
|93
|10
|9.8
|98
|1
|0
