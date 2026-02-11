टी20 वर्ल्ड कप 2026 के 12वें मैच में पाकिस्तान ने अमेरिका को 32 रनों से हराया। वह इस जीत के साथ ग्रुप ए में पहले नंबर पर पहुंच गया। भारत और नीदरलैंड्स को एक-एक स्थान का नुकसान हो गया। ग्रुप बी में जिम्बाब्वे शीर्ष पर है। ग्रुप सी में वेस्टइंडीज शीर्ष पर है। ग्रुप डी में न्यूजीलैंड शीर्ष पर है। ऑस्ट्रेलिया को छोड़कर बाकी सभी टीमों ने मैच खेल लिया है। 12वें मैच के बाद सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी की बात करें तो न्यूजीलैंड के टिम सीफर्ट शीर्ष पर हैं। गेंदबाजी की बात करें तो अमेरिका के शैडली वैन शाल्कविक शीर्ष पर हैं।

पाकिस्तान-अमेरिका मैच के बाद अंक तालिका, टॉप-5 बल्लेबाज और गेंदबाजों की लिस्ट पर नजर डालते हैं

ग्रुप ए

पोजिशनटीममैचजीतहारबेनतीजाटाईरनरेटअंक
1पाकिस्तान220000.9324
2भारत110001.452
3नीदरलैंड211000.3562
4नामीबिया10100-1.0330
5अमेरिका20200-1.5250

ग्रुप बी

पोजिशनटीममैचजीतहारबेनतीजाटाईरनरेटअंक
1जिम्बाब्वे110002.7022
2श्रीलंका1100012
3आयरलैंड10100-10
4ओमान10100-2.7020
5ऑस्ट्रेलिया000000

ग्रुप सी

पोजिशनटीममैचजीतहारबेनतीजाटाईरनरेटअंक
1वेस्टइंडीज110001.752
2स्कॉटलैंड211000.952
3इंग्लैंड110000.22
4नेपाल10100-0.20
5इटली10100-3.650

ग्रुप डी

पोजिशनटीममैचजीतहारबेनतीजाटाईरनरेटअंक
1न्यूजीलैंड220001.9194
2साउथ अफ्रीका110002.852
3अफगानिस्तान10100-1.1620
4यूएई10100-2.7630
5कनाडा10100-2.850

टी20 वर्ल्ड कप टॉप-5 गेंदबाज

खिलाड़ीमैचओवरगेंदविकेटऔसतरन4 विकेट5 विकेट
शैडली वैन शल्कविक (अमेरिका)284886.255020
रोमारियो शेफर्ड (वेस्टइंडीज)1318542001
माइकल लीस्क (स्कॉटलैंड)2848511.85910
लुंगी एनगिडी (साउथ अफ्रीका)142447.753110
ब्लेसिंग मुजराबानी (जिम्बाब्वे)142435.331600

टी20 वर्ल्ड कप टॉप-5 बल्लेबाज

खिलाड़ीमैचपारीरनऔसतस्ट्राइक रेटचौकाछक्का
टिम सीफर्ट (न्यूजीलैंड)22154154183.33196
साहिबजादा फरहान (पाकिस्तान)2212060166.67107
जॉर्ज मुनसे (स्कॉटलैंड)2210351.5149.28162
बास डे लीडे (नीदरलैंड्स)22102102139.7394
शुभम रंजने (अमेरिका)228844169.2356

