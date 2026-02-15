T20 World Cup 2026 Points Table, Top-5 Batters and Bowlers: टी20 वर्ल्ड कप 2026 में रविवार (15 फरवरी) को भारत ने पाकिस्तान को 61 रन से हराकर सुपर-8 में जगह बनाई। इस जीत के साथ ग्रुप ए में शीर्ष पर रहते हुए सुपर-8 में पहुंचा। पाकिस्तान दूसरे नंबर पर है। ग्रुप बी से श्रीलंका शीर्ष पर है। जिम्बाब्वे दूसरे नंबर पर है। ग्रुप सी से वेस्टइंडीज पहले नंबर पर है। इंग्लैंड दूसरे नंबर पर है। ग्रुप डी से साउथ अफ्रीका शीर्ष पर है। न्यूजीलैंड तीसरे नंबर पर है। टॉप-5 बल्लेबाजों की बात करें तो न्यूजीलैंड टिम सीफर्ट शीर्ष पर हैं। साउथ अफ्रीका के एडेन मार्कराम दूसरे नंबर पर हैं। अमेरिका के शैडली वैन शल्कविक पहले नंबर पर हैं। साउथ अफ्रीका के लुंगी एनगिडी दूसरे नंबर पर हैं।

आइए नजर डालते हैं टी20 वर्ल्ड कप 2026 के अंक तालिका पर

ग्रुप ए

पोजिशनटीमखेलेजीतेहारबेनतीजाटाईरनरेटअंक
1भारत (क्वालिफाई)330003.056
2अमेरिका422000.7884
3पाकिस्तान32100-0.4034
4नीदरलैंड31200-1.3522
5नामीबिया30300-2.4430

ग्रुप बी

पोजिशनटीमखेलेजीतेहारबेनतीजाटाईरनरेटअंक
1श्रीलंका220003.1254
2जिम्बाब्वे220001.9844
3ऑस्ट्रेलिया211001.12
4आयरलैंड312000.152
5ओमान30300-4.5460

ग्रुप सी

पोजिशनटीमखेलेजीतेहारबेनतीजाटाईरनरेटअंक
1वेस्टइंडीज (क्वालिफाई)330001.826
2इंग्लैंड32100-0.1434
3स्कॉटलैंड312000.3592
4इटली21100-0.3522
5नेपाल30300-1.9420

ग्रुप डी

पोजिशनटीमखेलेजीतेहारबेनतीजाटाईरनरेटअंक
1साउथ अफ्रीका330001.4776
2न्यूजीलैंड321000.7014
3संयुक्त अरब अमीरात21100-1.032
4अफगानिस्तान20200-0.5550
5कनाडा20200-1.5260

टी20 वर्ल्ड कप 2026 टॉप-5 बल्लेबाज

खिलाड़ीमैचपारीरनऔसतस्ट्राइक रेटचौकाछक्का
टिम सीफर्ट (न्यूजीलैंड)3316783.5179.57207
एडेन मार्कराम (साउथ अफ्रीका)3315075178.57195
शुभम रंजने (अमेरिका)4414170.5180.7798
लोर्कन टकर (आयरलैंड)3313969.5144.79135
शिमरोन हेटमायर (वेस्टइंडीज)3313366.5166.25810

टी20 वर्ल्ड कप 2026 टॉप-5 गेंदबाज

खिलाड़ीमैचओवरगेंदविकेटऔसतरनचार विकेटपांच विकेट
शैडली वैन शल्कविक (अमेरिका)414.589137.7710120
लुंगी एनगिडी (साउथ अफ्रीका)31272811.389110
ब्लेसिंग मुजरबानी (जिम्बाब्वे)284874.713310
हरमीत सिंह (अमेरिका)41590716.1411310
जेसन होल्डर (वेस्टइंडीज)39.5597139110

