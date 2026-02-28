टी20 वर्ल्ड कप 2026 के 50वें मैच में शनिवार (28 फरवरी) को पल्लीकेले में पाकिस्तान ने श्रीलंका को 5 रन से हरा दिया। हालांकि, इस जीत के बाद भी पाकिस्तान सेमीफाइनल में नहीं पहुंच पाया। सुपर-8 के ग्रुप-1 से इंग्लैंड शीर्ष और न्यूजीलैंड दूसरे नंबर पर हैं। दोनों सेमीफाइनल में पहुंच गए। पाकिस्तान तीसरे और श्रीलंका चौथे नंबर पर रहे। सुपर-8 के ग्रुप-2 से साउथ अफ्रीका पहले और वेस्टइंडीज दूसरे नंबर पर हैं। भारत तीसरे और जिम्बाब्वे चौथे नंबर पर है। साउथ अफ्रीका सेमीफाइनल में पहुंच गया है। भारत-वेस्टइंडीज में एक टीम सेमीफाइनल में पहुंचेगी।

टी20 वर्ल्ड कप 2026 के सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों की बात करें तो पाकिस्तान के साहिबजादा फरहान ने सबसे ज्यादा रन बनाए हैं। जिम्बाब्वे के ब्रायन बेनेट ने 277 रन बनाए हैं। साउथ अफ्रीका के एडेन मार्कराम ने 264 रन बनाए। इंग्लैंड के हैरी ब्रूक ने 228 रन बनाए। वेस्टइंडीज के शिरमोन हेटमायर ने 221 रन बनाए है। टी20 वर्ल्ड कप 2026 के सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाजों की बात करें तो अमेरिका के शैडले वैन शाल्कविक शीर्ष पर हैं। जिम्बाब्वे के ब्लेसिंग मुजरबानी दूसरे नंबर पर हैं। साउथ अफ्रीका के लुंगी एनगिडी तीसरे, भारत के वरुण चक्रवर्ती चौथे और श्रीलंका के महेश तीक्ष्णा पांचवें नंबर पर हैं।

टी20 वर्ल्ड कप 2026 अंक तालिका

सुपर 8 ग्रुप 1 मैच जीते हारे टाई बेनतीजा अंक NRR साउथ अफ्रीका (सेमीफाइनल) 2 2 0 0 0 4 2.89 वेस्टइंडीज 2 1 1 0 0 2 1.791 भारत 2 1 1 0 0 2 -0.1 जिम्बाब्वे (बाहर) 2 0 2 0 0 0 -4.475

सुपर 8 ग्रुप 2 मैच जीते हारे टाई बेनतीजा अंक NRR इंग्लैंड (सेमीफाइनल) 3 3 0 0 0 6 1.096 न्यूजीलैंड (सेमीफाइनल) 3 1 0 0 1 3 1.39 पाकिस्तान (बाहर) 3 0 1 0 1 3 -0.461 श्रीलंका (बाहर) 3 0 3 0 0 0 -2.8

टी20 वर्ल्ड कप 2026 टॉप-5 बल्लेबाज

खिलाड़ी मैच पारी रन औसत स्ट्राइक रेट चौका छक्का साहिबजादा फरहान (पाकिस्तान) 6 6 383 76.6 160.25 37 18 ब्रायन बेनेट (जिम्बाब्वे) 5 5 277 277 135.78 31 6 एडेन मार्कराम (साउथ अफ्रीका) 6 6 264 66 178.38 31 10 हैरी ब्रूक (इंग्लैंड) 7 7 228 32.57 161.7 20 9 शिमरोन हेटमायर (वेस्टइंडीज) 6 6 221 44.2 182.64 15 17

टी20 वर्ल्ड कप 2026 टॉप-5 गेंदबाज

खिलाड़ी मैच ओवर गेंद विकेट औसत रन 4 विकेट 5 विकेट शैडली वैन शाल्कविक (अमेरिका) 4 14.5 89 13 7.77 101 2 0 ब्लेसिंग मुजरबानी (जिम्बाब्वे) 5 20 120 12 13 156 1 0 लुंगी एनगिडी (साउथ अफ्रीका) 5 20 120 11 12.36 136 1 0 महेश तीक्ष्णा (श्रीलंका) 6 23.3 141 11 15.36 169 0 0 वरुण चक्रवर्ती (भारत) 6 20 120 11 13.09 144 0 0

