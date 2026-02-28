टी20 वर्ल्ड कप 2026 के 50वें मैच में शनिवार (28 फरवरी) को पल्लीकेले में पाकिस्तान ने श्रीलंका को 5 रन से हरा दिया। हालांकि, इस जीत के बाद भी पाकिस्तान सेमीफाइनल में नहीं पहुंच पाया। सुपर-8 के ग्रुप-1 से इंग्लैंड शीर्ष और न्यूजीलैंड दूसरे नंबर पर हैं। दोनों सेमीफाइनल में पहुंच गए। पाकिस्तान तीसरे और श्रीलंका चौथे नंबर पर रहे। सुपर-8 के ग्रुप-2 से साउथ अफ्रीका पहले और वेस्टइंडीज दूसरे नंबर पर हैं। भारत तीसरे और जिम्बाब्वे चौथे नंबर पर है। साउथ अफ्रीका सेमीफाइनल में पहुंच गया है। भारत-वेस्टइंडीज में एक टीम सेमीफाइनल में पहुंचेगी।

टी20 वर्ल्ड कप 2026 के सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों की बात करें तो पाकिस्तान के साहिबजादा फरहान ने सबसे ज्यादा रन बनाए हैं। जिम्बाब्वे के ब्रायन बेनेट ने 277 रन बनाए हैं। साउथ अफ्रीका के एडेन मार्कराम ने 264 रन बनाए। इंग्लैंड के हैरी ब्रूक ने 228 रन बनाए। वेस्टइंडीज के शिरमोन हेटमायर ने 221 रन बनाए है। टी20 वर्ल्ड कप 2026 के सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाजों की बात करें तो अमेरिका के शैडले वैन शाल्कविक शीर्ष पर हैं। जिम्बाब्वे के ब्लेसिंग मुजरबानी दूसरे नंबर पर हैं। साउथ अफ्रीका के लुंगी एनगिडी तीसरे, भारत के वरुण चक्रवर्ती चौथे और श्रीलंका के महेश तीक्ष्णा पांचवें नंबर पर हैं।

टी20 वर्ल्ड कप 2026 अंक तालिका

सुपर 8 ग्रुप 1मैचजीतेहारेटाईबेनतीजाअंकNRR
साउथ अफ्रीका (सेमीफाइनल)2200042.89
वेस्टइंडीज2110021.791
भारत211002-0.1
जिम्बाब्वे (बाहर)202000-4.475
सुपर 8 ग्रुप 2मैचजीतेहारेटाईबेनतीजाअंकNRR
इंग्लैंड (सेमीफाइनल)3300061.096
न्यूजीलैंड (सेमीफाइनल)3100131.39
पाकिस्तान (बाहर)301013-0.461
श्रीलंका (बाहर)303000-2.8

टी20 वर्ल्ड कप 2026 टॉप-5 बल्लेबाज

खिलाड़ीमैचपारीरनऔसतस्ट्राइक रेटचौकाछक्का
साहिबजादा फरहान (पाकिस्तान)6638376.6160.253718
ब्रायन बेनेट (जिम्बाब्वे)55277277135.78316
एडेन मार्कराम (साउथ अफ्रीका)6626466178.383110
हैरी ब्रूक (इंग्लैंड)7722832.57161.7209
शिमरोन हेटमायर (वेस्टइंडीज)6622144.2182.641517

टी20 वर्ल्ड कप 2026 टॉप-5 गेंदबाज

खिलाड़ीमैचओवरगेंदविकेटऔसतरन4 विकेट5 विकेट
शैडली वैन शाल्कविक (अमेरिका)414.589137.7710120
ब्लेसिंग मुजरबानी (जिम्बाब्वे)520120121315610
लुंगी एनगिडी (साउथ अफ्रीका)5201201112.3613610
महेश तीक्ष्णा (श्रीलंका)623.31411115.3616900
वरुण चक्रवर्ती (भारत)6201201113.0914400

यह भी पढ़ें: फरहान-जमान की मेहनत बर्बाद, पाकिस्तान का टी20 वर्ल्ड कप में सफर समाप्त