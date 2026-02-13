T20 World Cup 2026 Points Table, Top 5 Batters and Bowlers: टी20 वर्ल्ड कप 2026 के 19वें मैच में बड़ा उलटफेर हुआ। जिम्बाब्वे ने ऑस्ट्रेलिया को 23 रनों से हरा दिया। ऑस्ट्रेलिया इस हार के साथ ग्रुप बी में तीसरे नंबर पर खिसक गई। श्रीलंका पहले और जिम्बाब्वे दूसरे नंबर पर है। दोनों के पास सुपर-8 में पहुंचने का अच्छा मौका है। ग्रुप ए से भारत पहले और पाकिस्तान दूसरे नंबर पर है। ग्रुप सी से वेस्टइंडीज पहले नंबर पर है। इंग्लैंड चौथे नंबर पर है। ग्रुप डी से न्यूजीलैंड पहले और साउथ अफ्रीका दूसरे नंबर पर है। दोनों के 4-4 अंक हैं। टॉप-5 बल्लेबाजों में टिम सीफर्ट शीर्ष पर हैं। साहिबजादा फरहान दूसरे नंबर पर हैं। टॉप 5 गेंदबाजों में अमेरिका के शैडले वैन शाल्कविक पहले और साउथ अफ्रीका के लुंगी एनगिडी दूसरे नंबर पर हैं।

टी20 वर्ल्ड कप 2026 अंक तालिका, टॉप-5 बल्लेबाज और गेंदबाज

ग्रुप-ए

पोजिशनटीममैचजीतहारबेनतीजाटाईरन रेटअंक
1भारत220003.054
2पाकिस्तान220000.9324
3नीदरलैंड्स211000.3562
4अमेरिका20200-1.5250
5नामीबिया20200-2.8840

ग्रुप-बी

पोजिशनटीममैचजीतहारबेनतीजाटाईरन रेटअंक
1श्रीलंका220003.1254
2जिम्बाब्वे220001.9844
3ऑस्ट्रेलिया211001.12
4आयरलैंड20200-2.1750
5ओमान20200-4.3060

ग्रुप सी

पोजिशनटीममैचजीतहारबेनतीजाटाईरन रेटअंक
1वेस्टइंडीज220001.6254
2स्कॉटलैंड211000.952
3इटली21100-0.3522
4इंग्लैंड21100-0.652
5नेपाल20200-1.8540

ग्रुप डी

पोजिशनटीममैचजीतहारबेनतीजाटाईरन रेटअंक
1न्यूजीलैंड220001.9194
2साउथ अफ्रीका220001.4254
3अफगानिस्तान20200-0.5550
4संयुक्त अरब अमीरात10100-2.7630
5कनाडा10100-2.850

टी20 वर्ल्ड कप 2026 टॉप-5 बल्लेबाज

खिलाड़ीमैचपारीरनऔसतस्ट्राइक रेटचौकाछक्का
टिम सीफर्ट (न्यूजीलैंड)22154154183.33196
साहिबजादा फरहान (पाकिस्तान)2212060166.67107
कुसल मेंडिस (श्रीलंका)22117117132.95120
ब्रायन बेनेट (जिम्बाब्वे)221120121.74140
रहमानुल्लाह गुरबाज (अफगानिस्तान)2211155.5173.4468

टी20 वर्ल्ड कप 2026 टॉप-5 गेंदबाज

खिलाड़ीमैचओवरगेंदविकेटऔसतरन4 विकेट5 विकेट
शैडली वैन शल्कविक (अमेरिका)284886.255020
लुंगी एनगिडी (साउथ अफ्रीका)284878.145710
रोमारियो शेफर्ड (वेस्टइंडीज)242464.52701
महेश तीक्ष्णा (श्रीलंका)284856.83400
माइकल लीस्क (स्कॉटलैंड)2848511.85910

