T20 World Cup 2026 Points Table Top 5 batters and Bowlers: टी20 वर्ल्ड कप 2026 के 52वें मैच में रविवार (2 मार्च) को भारत ने वेस्टइंडीज को 5 विकेट से हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई। सुपर-8 के ग्रुप-1 से साउथ अफ्रीका शीर्ष पर रही। भारत दूसरे नंबर पर है। ग्रुप-2 से इंग्लैंड पहले और न्यूजीलैंड दूसरे नंबर पर रहा। पाकिस्तान, श्रीलंका, जिम्बाब्वे, वेस्टइंडीज का सफर सुपर-8 में ही समाप्त हो गया। ग्रुप-1 से साउथ अफ्रीका अजेय रही। भारत तीन में 2 मैच जीता। ग्रुप-2 से इंग्लैंड अजेय रही। न्यूजीलैंड दूसरे नंबर पर रहा।

टी20 वर्ल्ड कप 2026 के टॉप-5 बल्लेबाजों की बात करें तो पाकिस्तान के साहिबजादा फरहान पहले नंबर पर हैं। जिम्बाब्वे के ब्रायन बेनेट दूसरे नंबर पर हैं। साउथ अफ्रीका के एडेन मार्कराम तीसरे नंबर पर हैं। वेस्टइंडीज के शिरमोन हेटमायर चौथे नंबर पर हैं। भारत के कप्तान सूर्यकुमार यादव पांचवें नंबर पर हैं। सबसे ज्यादा विकेट लेने वालों अमेरिका के शैडले वैन शाल्कविक पहले नंबर पर हैं। जिम्बाब्वे के ब्लेसिंग मुजरबानी दूसरे नंबर पर हैं। साउथ अफ्रीका के लुंगी एनगिडी तीसरे नंबर पर हैं। भारत के वरुण चक्रवर्ती चौथे और साउथ अफ्रीका के कॉर्बिन बॉश पांचवें नंबर पर हैं।

टी20 वर्ल्ड कप 2026 अंक तालिका

सुपर 8 ग्रुप 1 मैच जीते हारे टाई बेनतीजा अंक NRR साउथ अफ्रीका (सेमीफाइनल) 3 3 0 0 0 2.259 6 भारत (सेमीफाइनल) 3 2 1 0 0 0.106 4 वेस्टइंडीज (बाहर) 3 1 2 0 0 0.993 2 जिम्बाब्वे (बाहर) 3 0 3 0 0 -3.415 0

सुपर 8 ग्रुप 2 मैच जीते हारे टाई बेनतीजा अंक NRR इंग्लैंड (सेमीफाइनल) 3 3 0 0 0 6 1.096 न्यूजीलैंड (सेमीफाइनल) 3 1 0 0 1 3 1.39 पाकिस्तान (बाहर) 3 0 1 0 1 3 -0.461 श्रीलंका (बाहर) 3 0 3 0 0 0 -2.8

टी20 वर्ल्ड कप 2026 टॉप-5 बल्लेबाज

खिलाड़ी मैच पारी रन औसत स्ट्राइक रेट चौका छक्का साहिबजादा फरहान (पाकिस्तान) 6 6 383 76.6 160.25 37 18 ब्रायन बेनेट (जिम्बाब्वे) 6 6 292 146 134.56 32 7 एडेन मार्कराम (साउथ अफ्रीका) 7 7 268 53.6 175.16 31 10 शिमरोन हेटमायर (वेस्टइंडीज) 7 7 248 41.33 186.47 16 19 सूर्यकुमार यादव (भारत) 7 7 231 38.5 135.88 21 9

टी20 वर्ल्ड कप 2026 टॉप-5 बल्लेबाज

खिलाड़ी मैच ओवर गेंद विकेट औसत रन 4 विकेट 5 विकेट शैडली वैन शल्कविक (अमेरिका) 4 14.5 89 13 7.77 101 2 0 ब्लेसिंग मुजरबानी (जिम्बाब्वे) 6 23.5 143 13 14.46 188 1 0 लुंगी एनगिडी (साउथ अफ्रीका) 6 24 144 12 13.75 165 1 0 वरुण चक्रवर्ती (भारत) 7 24 144 12 15.33 184 0 0 कॉर्बिन बॉश (साउथ अफ्रीका) 6 23 138 11 14.18 156 0 0

यह भी पढ़ें: टी20 वर्ल्ड कप 2026: ग्रुप स्टेज में 14 साल नहीं भिड़े भारत-इंग्लैंड, सेमीफाइनल में लगातार तीसरी बार टक्कर