T20 World Cup 2026 Points Table Top 5 batters and Bowlers: टी20 वर्ल्ड कप 2026 के 52वें मैच में रविवार (2 मार्च) को भारत ने वेस्टइंडीज को 5 विकेट से हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई। सुपर-8 के ग्रुप-1 से साउथ अफ्रीका शीर्ष पर रही। भारत दूसरे नंबर पर है। ग्रुप-2 से इंग्लैंड पहले और न्यूजीलैंड दूसरे नंबर पर रहा। पाकिस्तान, श्रीलंका, जिम्बाब्वे, वेस्टइंडीज का सफर सुपर-8 में ही समाप्त हो गया। ग्रुप-1 से साउथ अफ्रीका अजेय रही। भारत तीन में 2 मैच जीता। ग्रुप-2 से इंग्लैंड अजेय रही। न्यूजीलैंड दूसरे नंबर पर रहा।

टी20 वर्ल्ड कप 2026 के टॉप-5 बल्लेबाजों की बात करें तो पाकिस्तान के साहिबजादा फरहान पहले नंबर पर हैं। जिम्बाब्वे के ब्रायन बेनेट दूसरे नंबर पर हैं। साउथ अफ्रीका के एडेन मार्कराम तीसरे नंबर पर हैं। वेस्टइंडीज के शिरमोन हेटमायर चौथे नंबर पर हैं। भारत के कप्तान सूर्यकुमार यादव पांचवें नंबर पर हैं। सबसे ज्यादा विकेट लेने वालों अमेरिका के शैडले वैन शाल्कविक पहले नंबर पर हैं। जिम्बाब्वे के ब्लेसिंग मुजरबानी दूसरे नंबर पर हैं। साउथ अफ्रीका के लुंगी एनगिडी तीसरे नंबर पर हैं। भारत के वरुण चक्रवर्ती चौथे और साउथ अफ्रीका के कॉर्बिन बॉश पांचवें नंबर पर हैं।

टी20 वर्ल्ड कप 2026 अंक तालिका

सुपर 8 ग्रुप 1मैचजीतेहारेटाईबेनतीजाअंकNRR
साउथ अफ्रीका (सेमीफाइनल)330002.2596
भारत (सेमीफाइनल)321000.1064
वेस्टइंडीज (बाहर)312000.9932
जिम्बाब्वे (बाहर)30300-3.4150
सुपर 8 ग्रुप 2मैचजीतेहारेटाईबेनतीजाअंकNRR
इंग्लैंड (सेमीफाइनल)3300061.096
न्यूजीलैंड (सेमीफाइनल)3100131.39
पाकिस्तान (बाहर)301013-0.461
श्रीलंका (बाहर)303000-2.8

टी20 वर्ल्ड कप 2026 टॉप-5 बल्लेबाज

खिलाड़ीमैचपारीरनऔसतस्ट्राइक रेटचौकाछक्का
साहिबजादा फरहान (पाकिस्तान)6638376.6160.253718
ब्रायन बेनेट (जिम्बाब्वे)66292146134.56327
एडेन मार्कराम (साउथ अफ्रीका)7726853.6175.163110
शिमरोन हेटमायर (वेस्टइंडीज)7724841.33186.471619
सूर्यकुमार यादव (भारत)7723138.5135.88219

खिलाड़ीमैचओवरगेंदविकेटऔसतरन4 विकेट5 विकेट
शैडली वैन शल्कविक (अमेरिका)414.589137.7710120
ब्लेसिंग मुजरबानी (जिम्बाब्वे)623.51431314.4618810
लुंगी एनगिडी (साउथ अफ्रीका)6241441213.7516510
वरुण चक्रवर्ती (भारत)7241441215.3318400
कॉर्बिन बॉश (साउथ अफ्रीका)6231381114.1815600

