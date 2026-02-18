T20 World Cup 2026 Points Table Top 5 Batter Bowler: टी20 वर्ल्ड कप 2026 के 36वें मैच में बुधवार (18 फरवरी) को भारत ने नीदरलैंड्स के 17 रन से हराया। भारत ग्रुप ए में 4 में से 4 मैच जीतकर शीर्ष पर रहा। उसके अलावा पाकिस्तान ने सुपर-8 में जगह बनाई। ग्रुप बी से श्रीलंका और जिम्बाब्वे ने सुपर-8 में जगह बनाई। ग्रुप सी से वेस्टइंडीज और इंग्लैंड ने सुपर-8 में जगह बनाई। ग्रुप-डी में साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड ने सुपर-8 में जगह बनाई। पाकिस्तान के साहिबजादा फरहान ने सबसे ज्यादा रन बनाए। एडेन मार्कराम दूसरे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं। अमेरिका के शैडले वैल शाल्कविक सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज हैं। वरुण चक्रवर्ती दूसरे सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज हैं।

टी20 वर्ल्ड कप 2026 अंक तालिका

ग्रुप ए

पोजिशनटीममैचजीतहारबेनतीजाटाईरनरेटअंक
1भारत (क्वालिफाई)440002.58
2पाकिस्तान (क्वालिफाई)431000.9766
3अमेरिका422000.7884
4नीदरलैंड्स41300-1.2172
5नामीबिया40400-3.1080

ग्रुप बी

पोजिशनटीममैचजीतहारबेनतीजाटाईरनरेटअंक
1श्रीलंका (क्वालिफाई)330002.4626
2जिम्बाब्वे (क्वालिफाई)320101.9845
3आयरलैंड412100.153
4ऑस्ट्रेलिया312000.4142
5ओमान30300-4.5460

ग्रुप सी

पोजिशनटीममैचजीतहारबेनतीजाटाईरनरेटअंक
1वेस्टइंडीज (क्वालिफाई)330001.826
2इंग्लैंड (क्वालिफाई)431000.2016
3स्कॉटलैंड413000.1842
4इटली31200-0.5882
5नेपाल41300-1.3492

ग्रुप डी

पोजिशनटीममैचजीतहारबेनतीजाटाईरनरेटअंक
1साउथ अफ्रीका (क्वालिफाई)440001.9438
2न्यूजीलैंड (क्वालिफाई)431001.2276
3अफगानिस्तान31200-0.2152
4यूनाइटेड अरब अमीरात41300-1.3642
5कनाडा30300-1.8650

टी20 वर्ल्ड कप 2026 टॉप-5 बल्लेबाज

खिलाड़ीमैचपारीरनऔसतस्ट्राइक रेटचौकाछक्का
साहिबजादा फरहान (पाकिस्तान)4422073.33164.182111
एडेन मार्कराम (साउथ अफ्रीका)4417859.33187.37246
इशान किशन (भारत)4417644202.31911
टिम सीफर्ट (न्यूजीलैंड)4417357.67167.96217
दीपेंद्र सिंह ऐरी (नेपाल)4416956.33144.44137

टी20 वर्ल्ड कप 2026 टॉप-5 गेंदबाज

खिलाड़ीमैचओवरगेंदविकेटऔसतरन4 विकेट5 विकेट
शैडली वैन शल्कविक (अमेरिका)414.589137.7710120
वरुण चक्रवर्ती (भारत)4127296.896200
माइकल लीस्क (स्कॉटलैंड)41696913.5612210
उस्मान तारिक (पाकिस्तान)311.36988.386710
लुंगी एनगिडी (साउथ अफ्रीका)31272811.389110

