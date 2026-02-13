T20 World Cup 2026 Points Table: 13 फरवरी को टी20 वर्ल्ड कप 2026 में तीन मुकाबले खेले गए जिसमें पहला मैच जिम्बाब्वे और ऑस्ट्रेलिया के बीच हुआ जिसमें जिम्बाब्वे को 23 रन से जीत मिली तो वहीं दूसरे मैच में यूएई ने कनाडा को 5 विकेट से हराया। तीसरा मैच यूएसए और नीदरलैंड्स के बीच हुआ और इस मुकाबले में अमेरिका की टीम को 93 रन से जीत मिली।
ग्रुप ए में तीसरे नंबर पर आया अमेरिका
यूएसए और नीदरलैंड्स ग्रुप ए में हैं और अमेरिका ने इस जीत के साथ 2 अंक हासिल करते हुए तीसरे स्थान पर अपना कब्जा जमा लिया जबकि नीदरलैंड्स इस हार के बाद चौथे स्थान पर आ गई। यूएसए की इस जीत और नीदरलैंड्स की हार का भारत और पाकिस्तान पर कोई फर्क नहीं पड़ा। भारत अब भी ग्रुप ए की अंकतालिका में पहले स्थान पर है जबकि पाकिस्तान दूसरे नंबर पर है।
ग्रुप बी में ऑस्ट्रेलिया को हराकर जिम्बाब्वे की टीम दूसरे नंबर पर आ गई जबकि कंगारू टीम तीसरे नंबर पर खिसक गई। इस ग्रुप में श्रीलंका 4 अंक के साथ अभी टॉप पर है तो वहीं ग्रुप सी में वेस्टइंडीज 4 अंक के साथ पहले स्थान पर है तो वहीं ग्रुप डी में कनाडा को हराने के बाद यूएई तीसरे नंबर पर आ गई जबकि ग्रुप डी में न्यूजीलैंड पहले और साउथ अफ्रीका दूसरे नंबर पर हैं।
यूएसए-नीदरलैंड्स मुकाबले के बाद अंकतालिका
ग्रुप ए की अंकतालिका
|टीम
|मैच
|जीत
|हार
|अंक
|नेट रन रेट
|भारत
|2
|2
|0
|4
|3.05
|पाकिस्तान
|2
|2
|0
|4
|0.932
|यूएसए
|3
|1
|2
|2
|0.533
|नीदरलैंड्स
|3
|1
|2
|2
|-1.352
|नामीबिया
|2
|0
|2
|0
|-2.884
ग्रुप बी की अंकतालिका
|टीम
|मैच
|जीत
|हार
|अंक
|नेट रन रेट
|श्रीलंका
|2
|2
|0
|4
|3.125
|जिम्बाब्वे
|2
|2
|0
|4
|1.984
|ऑस्ट्रेलिया
|2
|1
|1
|2
|1.1
|आयरलैंड
|2
|0
|2
|0
|-2.175
|ओमान
|2
|0
|2
|0
|-4.306
ग्रुप सी की अंकतालिका
|टीम
|अंक
|जीत
|हार
|अंक
|नेट रन रेट
|वेस्टइंडीज
|2
|2
|0
|4
|1.625
|स्कॉटलैंड
|2
|1
|1
|2
|0.95
|इटली
|2
|1
|1
|2
|-0.352
|इंग्लैंड
|2
|1
|1
|2
|-0.65
|नेपाल
|2
|0
|2
|0
|-1.854
ग्रुप डी की अंकतालिका
|टीम
|मैच
|जीत
|हार
|अंक
|नेट रन रेट
|न्यूजीलैंड
|2
|2
|0
|4
|1.919
|साउथ अफ्रीका
|2
|2
|0
|4
|1.425
|यूएई
|2
|1
|1
|2
|-1.03
|अफगानिस्तान
|2
|0
|2
|0
|-0.555
|कनाडा
|2
|0
|2
|0
|-1.526
यूएसए-नीदरलैंड्स मुकाबले के बाद टॉप 5 बैटर
|खिलाड़ी
|मैच
|पारी
|रन
|औसत
|स्ट्राइक रेट
|चौके
|छक्के
|टिम सीफर्ट
|2
|2
|154
|154
|183.33
|19
|6
|शुभम रंजने
|3
|3
|136
|68
|178.95
|8
|8
|बास डे लीडे
|3
|3
|125
|62.5
|138.89
|10
|5
|साहिबजादा फरहान
|2
|2
|120
|60
|166.67
|10
|7
|कुसल मेंडिस
|2
|2
|117
|117
|132.95
|12
|0
यूएसए-नीदरलैंड्स मुकाबले के बाद टॉप 5 बॉलर
|खिलाड़ी
|मैच
|ओवर्स
|गेंद
|विकेट
|औसत
|रन
|4 विकेट
|5 विकेट
|शैडली वैन शाल्कविक
|3
|10.5
|65
|11
|6.45
|71
|2
|0
|ब्लेलिंग मुजरबानी
|2
|8
|48
|7
|4.71
|33
|1
|0
|लुंगी नगीडी
|2
|8
|48
|7
|8.14
|57
|1
|0
|हरमीत सिंह
|3
|12
|72
|7
|12.57
|88
|1
|0
|ब्रैड इवांस
|2
|7.2
|44
|6
|6.83
|41
|0
|0
