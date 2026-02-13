T20 World Cup 2026 Points Table: 13 फरवरी को टी20 वर्ल्ड कप 2026 में तीन मुकाबले खेले गए जिसमें पहला मैच जिम्बाब्वे और ऑस्ट्रेलिया के बीच हुआ जिसमें जिम्बाब्वे को 23 रन से जीत मिली तो वहीं दूसरे मैच में यूएई ने कनाडा को 5 विकेट से हराया। तीसरा मैच यूएसए और नीदरलैंड्स के बीच हुआ और इस मुकाबले में अमेरिका की टीम को 93 रन से जीत मिली।

ग्रुप ए में तीसरे नंबर पर आया अमेरिका

यूएसए और नीदरलैंड्स ग्रुप ए में हैं और अमेरिका ने इस जीत के साथ 2 अंक हासिल करते हुए तीसरे स्थान पर अपना कब्जा जमा लिया जबकि नीदरलैंड्स इस हार के बाद चौथे स्थान पर आ गई। यूएसए की इस जीत और नीदरलैंड्स की हार का भारत और पाकिस्तान पर कोई फर्क नहीं पड़ा। भारत अब भी ग्रुप ए की अंकतालिका में पहले स्थान पर है जबकि पाकिस्तान दूसरे नंबर पर है।

ग्रुप बी में ऑस्ट्रेलिया को हराकर जिम्बाब्वे की टीम दूसरे नंबर पर आ गई जबकि कंगारू टीम तीसरे नंबर पर खिसक गई। इस ग्रुप में श्रीलंका 4 अंक के साथ अभी टॉप पर है तो वहीं ग्रुप सी में वेस्टइंडीज 4 अंक के साथ पहले स्थान पर है तो वहीं ग्रुप डी में कनाडा को हराने के बाद यूएई तीसरे नंबर पर आ गई जबकि ग्रुप डी में न्यूजीलैंड पहले और साउथ अफ्रीका दूसरे नंबर पर हैं।

यूएसए-नीदरलैंड्स मुकाबले के बाद अंकतालिका

ग्रुप ए की अंकतालिका

टीममैचजीतहारअंकनेट रन रेट
भारत22043.05
पाकिस्तान22040.932
यूएसए31220.533
नीदरलैंड्स3122-1.352
नामीबिया2020-2.884

ग्रुप बी की अंकतालिका

टीममैचजीतहारअंकनेट रन रेट
श्रीलंका22043.125
जिम्बाब्वे22041.984
ऑस्ट्रेलिया21121.1
आयरलैंड2020-2.175
ओमान2020-4.306

ग्रुप सी की अंकतालिका

टीमअंकजीतहारअंकनेट रन रेट
वेस्टइंडीज22041.625
स्कॉटलैंड21120.95
इटली2112-0.352
इंग्लैंड2112-0.65
नेपाल2020-1.854

ग्रुप डी की अंकतालिका

टीममैचजीतहारअंकनेट रन रेट
न्यूजीलैंड22041.919
साउथ अफ्रीका22041.425
यूएई2112-1.03
अफगानिस्तान2020-0.555
कनाडा2020-1.526

यूएसए-नीदरलैंड्स मुकाबले के बाद टॉप 5 बैटर

खिलाड़ीमैचपारीरनऔसतस्ट्राइक रेट चौकेछक्के
टिम सीफर्ट22154154183.33196
शुभम रंजने3313668178.9588
बास डे लीडे3312562.5138.89105
साहिबजादा फरहान2212060166.67107
कुसल मेंडिस22117117132.95120

यूएसए-नीदरलैंड्स मुकाबले के बाद टॉप 5 बॉलर

खिलाड़ीमैचओवर्सगेंदविकेटऔसतरन4 विकेट5 विकेट
शैडली वैन शाल्कविक310.565116.457120
ब्लेलिंग मुजरबानी284874.713310
लुंगी नगीडी284878.145710
हरमीत सिंह31272712.578810
ब्रैड इवांस27.24466.834100

